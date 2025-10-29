Suben a 132 los fallecidos en el megaoperativo policial más letal de la historia en Río de Janeiro

Entre los muertos figuran cuatro policías, según información de la Policía Civil. También existen registros de policías y residentes de la zona heridos de bala.
Al menos 132 personas murieron y 81 fueron detenidas este martes durante un operativo de la Policía Civil y Militar de Río de Janeiro contra el grupo Comando Vermelho (CV, Comando Rojo) en las favelas Alemão y Penha de la ciudad brasileña.
Este miércoles, un día después de que se llevara a cabo la operación, la Defensoría del Pueblo de Río de Janeiro, aumentó la cifra de fallecidos de 64 a 132.
El operativo involucró a aproximadamente 2.500 agentes de seguridad de Río de Janeiro, quienes cumplieron 100 órdenes de arresto en un área de 9 millones de metros cuadrados.
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aliado político del expresidente Jair Bolsonaro, describió lo sucedido como "el mayor operativo de las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro".
Sin embargo, el elevado número de víctimas que dejó la operación desató críticas dentro y fuera del país.
El Ministerio Público y la Defensoría Pública Federal pidieron explicaciones al gobernador, mientras que desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijeron estar "horrorizados" por la cifra de fallecidos.
El operativo forma parte de una iniciativa del gobierno de Río de Janeiro para combatir la expansión del Comando Vermelho, una de las más grandes bandas de narcotraficantes de Brasil.
"Este operativo comenzó con la ejecución de órdenes judiciales y una investigación que duró más de un año y se planeó durante más de 60 días", declaró el gobernador en una conferencia de prensa este martes.
"Un operativo estatal contra los narcoterroristas, porque quienes hacen lo que hacen son narcoterroristas”, agregó.
Cabe señalar que los vecinos de la favela de Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, trasladaron los cuerpos sin vida de 64 personas a la Plaza Sao Lucas, una de las más destacadas del estado fluminense.
El jefe de la Policía Militar de Río de Janeiro, el coronel Marcelo Menezes Nogueira, confirmó que los cuerpos no han formado parte del conteo oficial de las autoridades. Si bien se llevará a cabo la investigación oportuna para determinar la situación de los cadáveres.
Se trata de al menos 64 hombres, desvestidos todos para agilizar las labores de reconocimiento de los familiares.
