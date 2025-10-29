Suben a 132 los fallecidos en el megaoperativo policial más letal de la historia en Río de Janeiro

El Ministerio Público y la Defensoría Pública Federal pidieron explicaciones al gobernador, mientras que desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijeron estar "horrorizados" por la cifra de fallecidos.

El operativo forma parte de una iniciativa del gobierno de Río de Janeiro para combatir la expansión del Comando Vermelho , una de las más grandes bandas de narcotraficantes de Brasil.

"Este operativo comenzó con la ejecución de órdenes judiciales y una investigación que duró más de un año y se planeó durante más de 60 días", declaró el gobernador en una conferencia de prensa este martes.

"Un operativo estatal contra los narcoterroristas, porque quienes hacen lo que hacen son narcoterroristas”, agregó.

Cabe señalar que los vecinos de la favela de Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, trasladaron los cuerpos sin vida de 64 personas a la Plaza Sao Lucas, una de las más destacadas del estado fluminense.

El jefe de la Policía Militar de Río de Janeiro, el coronel Marcelo Menezes Nogueira, confirmó que los cuerpos no han formado parte del conteo oficial de las autoridades. Si bien se llevará a cabo la investigación oportuna para determinar la situación de los cadáveres.



Se trata de al menos 64 hombres, desvestidos todos para agilizar las labores de reconocimiento de los familiares.



