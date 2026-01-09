Líder supremo de Irán acusa a manifestantes de "complacer" a Trump mientras las protestas se intensifican en el país

La situación en en el país es difícil de calibrar ya que sus autoridades impiden el acceso a la BBC y a otros medios de comunicación.

También han bloqueado el acceso a internet debido "a las condiciones en el país" , según aseguró este viernes el Ministerio de Comunicación. En las últimas 24 horas, la conectividad a internet se ha reducido a un 1% del tráfico habitual, según los datos de la agencia NetBlocks.

"No habrá indulgencia"

Haciéndose eco de las palabras de Jamenei, el Consejo Supremo Nacional de Seguridad de Irán, el máximo órgano de seguridad del país, advirtió que las fuerzas del orden "no tendrán indulgencia con los saboteadores", a los que acusa de formar parte de los "planes de desestabilización del régimen sionista (en alusión a Israel) y su padrino, Estados Unidos".

La nueva ola de protestas llega en medio de las amenazas de Donald Trump al gobierno iraní. "Les he dejado saber que si empiezan a matar gente, que es lo que tienden a hacer durante sus disturbios (...) les vamos a golpear muy duro", dijo el jueves el presidente estadounidense.

Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, el monarca depuesto cuando la revolución de los ayatolás tomó el poder en 1979, ha llamado a los iraníes a protestar contra el régimen y pidió este viernes a Trump que "esté preparado para intervenir en ayuda del pueblo de Irán".

Aunque es difícil medir su apoyo real, en varias de las protestas se han podido escuchar gritos en apoyo a la restauración de la monarquía y del regreso de Pahlavi, que vive exiliado en Estados Unidos.

Cómo empezaron las protestas

La última ola de protestas en Irán comenzó hace unas dos semanas a medida que creció la indignación por la devaluación frente al dólar del rial, la moneda iraní.

Según explica Ghoncheh Habibiazad, periodista del Servicio Persa de la BBC, "las protestas comenzaron entre los comerciantes, conocidos en Irán por ser el principal apoyo de la República Islámica, para luego extenderse entre los estudiantes y a las principales ciudades del país".

Los videos han mostrado cómo los manifestantes coreaban consignas contra el régimen clerical y el líder supremo Jamenei.