Venezuela inició un "proceso exploratorio" con EE.UU. con miras al restablecimiento de las relaciones diplomáticas

El comunicado afirma que los contactos diplomáticos entre ambos países buscan "abordar las consecuencias derivadas de la agresión y el secuestro del presidente de la República y la Primera Dama", en alusión al ataque del pasado 3 de enero en que fuerzas estadounidenses apresaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ahora encarcelados y en espera de juicio por narcoterrorismo en Estados Unidos.

Cambios en Caracas

Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos parecen haber cambiado significativamente en pocos días.

Tras la captura de Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, que "pagará un precio mayor que el de Maduro" si no accede a las pretensiones de Washington.

El miércoles, la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, anunció en un comunicado que "cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo", después de que Trump prometiera que compañías estadounidenses "repararán" la infraestructura petrolera venezolana y empezarán a "hacer plata" allí.

El jueves, Trump dijo que el gobierno de Rodríguez "está haciendo todo lo que sentimos que es necesario" y, ese mismo día, el presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de "un número importante de presos venezolanos y extranjeros".

La llegada de diplomáticos estadounidenses a Venezuela rompe con años en los que no había habido relaciones diplomáticas fluidas entre ambos países.

Estados Unidos abandonó su embajada en Caracas en 2019. El primer gobierno de Trump reconoció en enero de aquel año al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y Maduro reaccionó anunciando la ruptura de relaciones con Washington y ordenando la salida del país del personal estadounidense.

El entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció poco después la retirada de los diplomáticos estadounidenses que quedaban en el país.

La embajada de Venezuela en Washington pasó ese mismo año a quedar bajo control del movimiento opositor de Guaidó y de su "embajador" en Estados Unidos, Carlos Vecchio. No obstante, dejó de prestar la mayoría de servicios consulares.