Al menos 60 muertos y 81 detenidos deja megaoperativo contra el Comando Vermelho en favelas de Río de Janeiro

El operativo forma parte de una iniciativa del gobierno de Río de Janeiro para combatir la expansión del Comando Vermelho, uno de las más grandes bandas de narcotraficantes de Brasil.

"Este operativo comenzó con la ejecución de órdenes judiciales y una investigación que duró más de un año y se planeó durante más de 60 días ", declaró el gobernador en una conferencia de prensa este martes.

"Un operativo estatal contra los narcoterroristas, porque quienes hacen lo que hacen son narcoterroristas”, agregó.

Entre los detenidos se encuentran los líderes del Comando Vermelho acusados de trabajar en el tráfico de drogas en la región. El arresto de uno de ellos, conocido como Belão, fue anunciado durante la conferencia de prensa de Castro.

También informó que durante la operación se incautaron 31 rifles, además de una gran cantidad de drogas.

Comando Vermelho nació en una prisión de Río de Janeiro en los años 1970 como un grupo de autoprotección de los detenidos, según InSight Crime, una organización especializada en la investigación sobre el crimen organizado en América Latina.