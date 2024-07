"Son los tontos útiles de Irán": El desafiante mensaje de Netanyahu en el Congreso de EE.UU. hacia quienes protestan contra Israel

En su discurso, el mandatario israelí se refirió a esas protestas y dijo que muchos de los que participan en ellas "eligen apoyar al mal". Aseguró que Irán financia esas manifestaciones.

"Estos manifestantes cantan From the river to the sea ['Desde el río hasta el mar', un lema que Israel considera un llamado al genocidio porque implica la desaparición de Israel], pero muchos no tienen idea de qué río o de qué mar están hablando", enfatizó.