Polémica por el caso Epstein: Juez rechaza solicitud de la Casa Blanca de publicar transcripciones del gran jurado

Un juez federal de Estados Unidos ha rechazado este miércoles la solicitud del Departamento de Justicia de revelar las transcripciones del gran jurado en el caso de Jeffrey Epstein.

El magistrado Richard Berman declaró que el gobierno de Donald Trump no logró demostrar que existan "circunstancias especiales" que justifiquen la divulgación de estos archivos, los cuales, por ley, suelen ser secretos.

El pedido del Departamento de Justicia buscaba apaciguar la creciente indignación de los seguidores de Trump, quienes han expresado su sospecha de un encubrimiento de los crímenes de Epstein. Sin embargo, Berman calificó el intento de la Casa Blanca como una "distracción", argumentando que el gobierno ya posee más de 100.000 páginas de archivos sobre el caso, mientras que el material del gran jurado solo consta de 70 páginas, lo que lo hace insignificante en comparación.

Además, el juez afirmó que revelar los procedimientos del gran jurado podría representar "posibles amenazas" para la seguridad y la privacidad de las más de 1.000 víctimas de Epstein.

Este fallo se suma al de otro juez federal, quien también se negó a publicar las transcripciones del gran jurado en el caso contra la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell. Maxwell, de 63 años, cumple una condena de 20 años de cárcel tras ser declarada culpable en 2021 de reclutar menores para Epstein.

