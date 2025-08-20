Por qué Donetsk es tan importante para la defensa de Ucrania y qué pasaría si pierde esta región

Según una estimación de la agencia de noticias Reuters, Ucrania aún controla unos 6.600 km² de territorio en Donetsk .

Cerca de un cuarto de millón de personas permanecen allí , según informaron recientemente las autoridades locales.

Forma parte de la principal región industrial de Ucrania, el Donbás , aunque su economía ha sido devastada por la guerra.

"La realidad es que probablemente no se podrá acceder a estos recursos durante al menos una década debido a las minas terrestres.. .", declaró Marnie Howlett, profesora del departamento de Política Rusa y de Europa del Este de la Universidad de Oxford, a Reuters.

"Estas tierras han sido completamente destruidas, estas ciudades completamente arrasadas", agregó.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA MILITAR DEL TERRITORIO?

Un informe reciente del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés), con sede en EE.UU., describe un "cinturón de fortalezas" que se extiende a lo largo de 50 km por el oeste de Donetsk.

"Ucrania ha dedicado los últimos 11 años a invertir tiempo, dinero y esfuerzo en reforzar el cinturón de fortalezas y establecer una importante infraestructura industrial y defensiva", indica el texto.

Los informes de la región hablan de trincheras, búnkeres, campos minados, obstáculos antitanque y alambradas.

Las fuerzas rusas que atacan en dirección a Pokrovsk "están enfrascadas en un intento de apoderarse de la ciudad que probablemente tardaría varios años en completarse", argumenta el ISW.

Las fortificaciones son, sin duda, parte de la defensa ucraniana, pero también lo es la topografía.

"El terreno es bastante defendible, en particular el alto Chásiv Yar, que ha estado apuntalando la línea ucraniana", explica Nick Reynolds, investigador de Guerra Terrestre del Royal United Services Institute (Rusi), con sede en el Reino Unido, a BBC News.

Advierte, sin embargo, que no todo es beneficioso para los ucranianos.

"Si observamos la topografía del Donbás, y del este de Ucrania en general, el terreno no favorece realmente a los ucranianos. La ciudad de Donetsk está sobre un terreno elevado. Todo es cuesta abajo a medida que se avanza hacia el oeste, lo cual no es favorable para los ucranianos en términos de operaciones defensivas", dice.

"No se trata solo de prepararse para el combate cuerpo a cuerpo o de las dificultades al subir y bajar, sino también de la observación y, por lo tanto, de la capacidad de coordinar el fuego de artillería y otras formas de apoyo de fuego sin desplegar drones. Asimismo, las zonas elevadas son mejores para la propagación de ondas de radio y para la coordinación de drones", agrega.

Chásiv Yar, que los rusos afirmaron recientemente haber capturado, "es una de las últimas zonas elevadas que controlan los ucranianos", afirma.