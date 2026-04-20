Soldado israelí desata indignación tras destruir una estatua de Jesucristo crucificado en Líbano

Las FDI afirmaron que "se tomarán las medidas adecuadas contra los implicados" y que estaban colaborando con la comunidad cristiana para "devolver la estatua a su lugar".

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, quien es un ministro bautista, respondió el X que " se necesitan consecuencias rápidas, severas y públicas ".

Adeeb Joudeh AlHusseini, el custodio de las llaves de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, condenó el incidente en un comunicado: " No se trata de un incidente aislado, sino de una violación directa de una santidad que va más allá de la piedra y la madera para atentar contra la dignidad de la fe misma", dijo.

El acto, añadió, pone de manifiesto "la fragilidad de la retórica que proclama el respeto por las religiones mientras que las prácticas sobre el terreno la contradicen", y pidió una "postura clara e inequívoca que ponga fin a cualquier violación de los lugares sagrados".

Figuras públicas conservadoras de EE.UU. no tardaron en denunciar la imagen del soldado israelí golpeando la estatua de Jesús. "Horrible", escribió Matt Gaetz, exasesor del presidente Donald Trump y excongresista, al compartir la foto.

La excongresista estadounidense Marjorie Taylor Greene también compartió la imagen y escribió: "'Nuestro mayor aliado' que se lleva miles de millones de dólares de nuestros impuestos y armas cada año".

Las encuestas indican que recientemente ha habido una caída en el apoyo a Israel en EE.UU. Una encuesta reciente del Pew Research Center, un centro de estudios con sede en EE.UU., sugirió que el 60% de los estadounidenses tenía una opinión desfavorable de Israel, frente al 53% del año pasado.

Ya en marzo se produjo una protesta internacional después de que la policía israelí impidiera al máximo líder católico romano en Jerusalén entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro para oficiar una misa de la celebración de Domingo de Ramos. La policía israelí afirmó que se trataba de una medida de seguridad debido a la guerra con Irán.

El embajador Huckabee calificó ese episodio como una "desafortunada extralimitación que ya está teniendo importantes repercusiones en todo el mundo".

Dado que las restricciones israelíes permitían en ese momento reuniones religiosas de hasta 50 personas, Huckabee afirmó que la decisión de negar la entrada a los líderes eclesiásticos era "difícil de entender o justificar".