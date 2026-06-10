Embajador de EE.UU. advierte que Washington utilizará "todo su potencial militar" si Irán no alcanza un acuerdo

El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, advirtió este miércoles que la administración del presidente Donald Trump podría recurrir a "todo el potencial militar" estadounidense si Irán no logra alcanzar un acuerdo para poner fin de forma definitiva al conflicto en un plazo que Washington considera razonable.

Las declaraciones se producen en medio de la creciente tensión entre ambos países y pocas horas después de que Trump acusara a Teherán de retrasar las negociaciones para alcanzar una solución diplomática.

Whitaker sostuvo que, si las autoridades iraníes no están dispuestas a concretar un pacto, Estados Unidos está dispuesto a incrementar la presión.

"Si Teherán no está dispuesto a lograr este pacto, se utilizarán todas las fuerzas disponibles para lograr que se acepte a la fuerza", señaló en declaraciones a la cadena Fox News.

Sus palabras se producen después de que el propio Trump manifestara públicamente su frustración por el ritmo de las negociaciones y asegurara que la propuesta impulsada por Washington representaba una oportunidad favorable para Irán.

Según el mandatario estadounidense, las conversaciones se están retrasando "demasiado" y el acuerdo que estaba sobre la mesa era "excelente" para Teherán.

En otro ámbito, Whitaker abordó la relación entre la OTAN y Rusia, en medio de la continuidad de la guerra en Ucrania y de las reiteradas críticas de Moscú a las actividades militares de la alianza.

El diplomático aseguró que la organización no busca amenazar a Rusia y defendió el carácter estrictamente defensivo de sus operaciones y ejercicios militares.

"La OTAN realiza ejercicios constantemente, y Rusia sabe que la OTAN y nuestros aliados son simplemente una alianza que se basa en la defensa", ha explicado el representante estadounidense ante la organización militar.

Asimismo, reafirmó el compromiso de los países miembros con la protección de su territorio frente a cualquier amenaza externa.

"No tenemos intención de amenazar a Rusia de ninguna manera, pero vamos a defender cada centímetro del territorio de la OTAN", ha apostillado, antes de añadir que la Alianza "realiza maniobras durante todo el año" y rechazar las acusaciones de Moscú.

Las declaraciones de Whitaker se producen en un escenario marcado por la escalada de tensiones en Medio Oriente, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la persistencia del conflicto en Ucrania, dos focos que continúan concentrando la atención de la política internacional.

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