Trump asegura que "le encanta la inflación" tras conocerse que los precios en EE.UU. aumentaron un 4,2%

Donald Trump dijo este miércoles que "le encanta la inflación" que registra Estados Unidos, tras saberse que los precios aumentaron en mayo al ritmo más rápido de los últimos tres años.

El presidente estadounidense afirmó que las "cifras eran excelentes" al ser consultado sobre los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), que mostraron un incremento de los precios del 4,2% en mayo con respecto al mismo mes del año anterior.

Este aumento —que pasó del 3,8% de abril— se debió en gran medida al alza de los costos de la energía a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Desde la Casa Blanca, Trump declaró: "Me encanta. Las cifras fueron excelentes. ¿Saben qué? Realmente me encanta la inflación".

Se trata del tercer mes consecutivo en que aumenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras los hogares sienten cada vez más la presión derivada de la guerra.

Una mayor inflación aumenta la probabilidad de que la Reserva Federal de EE.UU., equivalente al banco central de otros países, suba las tasas de interés en un intento por frenar el gasto.

La inflación es la más alta desde abril de 2023, cuando EE.UU. aún lidiaba con las consecuencias de la crisis energética provocada por la invasión de Rusia a Ucrania.