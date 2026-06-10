Apuñalamiento de un refugiado sudanés desata violentas protestas contra inmigrantes en Belfast

Aunque algunas manifestaciones se desarrollaron de forma pacífica, otras derivaron en incendios de autos y viviendas, incluyendo ataques en barrios de población de origen migrante.

Los incendios intencionados afectaron a decenas de vehículos y viviendas, que convirtieron varios barrios de la capital norirlandesa en un escenario "apocalíptico" , según la corresponsal de la BBC Sara Girvin.

Tres personas han sido detenidas por los disturbios por el momento, "y seguro que vendrán más", según informó el secretario de Estado de Seguridad, Dan Jarvis, en el parlamento británico.

En Belfast, un grupo de unas 100 personas encapuchadas derribaron puertas a patadas y rompieron ventanas al grito de "¡fuera extranjeros!" en varios puntos de la ciudad, tanto en el este como en el oeste.

Grupos de encapuchados prendieron fuego a automóviles particulares, vehículos policiales y un autobús, y las llamas acabaron afectando a varias viviendas.

"Incendiaron vehículos en la calle, lo que provocó que mi casa se incendiara, mientras unos hombres enmascarados derribaban las puertas", le dijo a la BBC un vecino de la calle Lendrick, en el este de Belfast.

Familias enteras tuvieron que ser evacuadas de sus hogares antes de que fueran devorados por el fuego, entre ellos un bebé de dos meses.

La semana pasada, el escándalo en torno de la muerte por apuñalamiento de un joven de 18 años en Southampton, que falleció esposado por la policía mientras pedía ayuda porque no podía respirar, también desató violentas protestas en las que hubo un componente antiinmigración.

ALENTADOS POR ULTRADERECHISTAS EN LAS REDES SOCIALES

Como en ese caso, figuras de la ultraderecha británica como Tommy Robinson, se apresuraron a compartir en X, la red social de Elon Musk, el video de la agresión, haciendo un llamado a salir a las calles para protestar contra otro ataque de un "invasor contra nuestro pueblo".

Estas publicaciones fueron luego reposteadas por el propio Musk a sus 240 millones de seguidores, con un mensaje: "¡¡Solo si protestamos repetidamente y en voz alta habrá algún cambio!!".

El año pasado Irlanda del Norte fue testigo de brotes de violencia contra los migrantes después de que dos menores fueran acusados de agresión sexual contra otra menor.

La familia de Stephen Ogilvy, el hombre acuchillado, afirmó encontrarse "completamente devastada por este horrible ataque", y agradeció a los vecinos que se enfrentaron al agresor y le salvaron la vida.

También rechazaron los disturbios de la noche anterior, aseguraron que la protesta pacífica era "la única vía para avanzar" y valoraron el papel de "muchos inmigrantes que aportan una contribución muy valiosa a nuestro país".

Líderes políticos británicos, entre ellos el primer ministro Keir Starmer, han hecho un llamado a la calma, calificando los incidentes de inaceptables.