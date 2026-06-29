Sismos en Venezuela: Más de 400 réplicas mantienen la alerta en La Guaira

Las autoridades venezolanas han informado este lunes que se ha registrado un nuevo sismo de magnitud 4,2 a tan solo 10 kilómetros al esto del estado de La Guaira, en el norte del país.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha indicado, que posteriormente, se ha registrado un segundo sismo de menor magnitud, de 2,7, también cerca de La Guaira, que ha sido la zona más afectada por los terremotos que se han saldado de momento con casi 1.500 muertos.

Estos últimos sismos se han registrado a una profundidad de 2,9 y 5 kilómetros, respectivamente, si bien se han visto precedido a primera hora de la mañana de varios temblores de menor intensidad.

Las autoridades han pedido a la población permanecer alerta y notificar cualquier temblor a los organismos correspondientes con el objetivo de estimar la intensidad sentida por la población.

Varios testigos apuntan a que tanto en La Guaira -que se encuentra militarizada- como en Caracas, la capital del país, se están sintiendo con fuerza estos terremotos. Las autoridades de Venezuela han situado en más de 400 las réplicas registradas desde el primero de los sismos.

Es por ello que se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no realice desplazamientos hacia el litoral central y evitar así obstrucciones en los accesos a las zonas más afectadas mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

PURANOTICIA