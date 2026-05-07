Sheinbaum responde a amenazas de Trump e insta a EE.UU. a reconocer que "tienen un problema grave de consumo de drogas"

Frente a las advertencias de intervención emitidas por Donald Trump, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, contestó este jueves exhibiendo cifras positivas en la lucha antinarcóticos.

Durante su intervención, la jefa de Estado instó a su homólogo estadounidense a admitir que su nación enfrenta "un problema grave" respecto a la adicción a los estupefacientes.

Minimizando las declaraciones del líder norteamericano, la autoridad remarcó que "lo ha dicho varias veces" y enfatizó que "no es la primera vez" que expresa posturas de este tipo. Para respaldar la gestión de su gobierno, subrayó: "Nosotros estamos actuando, hay una reducción casi del 50% de los homicidios dolosos, 2.500 laboratorios deshabilitados, personas detenidas".

En esa misma línea, la presidenta resaltó que "Hay reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos". Junto con ello, recomendó al jefe de la Casa Blanca la puesta en marcha de políticas públicas enfocadas en disminuir la demanda interna de narcóticos —particularmente de fentanilo— y atajar el contrabando armamentístico hacia territorio azteca.

Durante el desarrollo de su habitual rueda de prensa matutina, la gobernante exhortó a las autoridades del país vecino: "Reconozcan que tienen un problema grave de consumo". Asimismo, instó a que se valore "la disminución del tráfico de drogas de México a Estados Unidos", exigiendo la misma atención para el flujo ilegal de armas que viaja desde suelo estadounidense hacia México.

Previamente, el presidente de Estados Unidos había apuntado contra la administración mexicana, acusándola de no estar haciendo su parte en el combate al narcotráfico. "Si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros", fue la amenaza lanzada por Trump, quien ya ha dejado entrever en varias ocasiones más sus deseos de intervenir en territorio mexicano.

(Imagen: Cuartoscuro)

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