"Qué carajo estás haciendo": filtran duro choque telefónico entre Trump y Netanyahu por la guerra en Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría protagonizado un duro enfrentamiento verbal con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a raíz de la renovada ofensiva militar israelí en Líbano, en medio de crecientes diferencias sobre la evolución del conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con una publicación del portal estadounidense Axios, ambos líderes sostuvieron una conversación telefónica para abordar la situación en Líbano, en momentos en que la escalada militar amenaza con afectar las negociaciones impulsadas por Washington e Irán para lograr un cese de las hostilidades y avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz.

Según el medio, la llamada estuvo marcada por un tono especialmente tenso y dejó en evidencia discrepancias entre ambos dirigentes respecto de la conducción de la crisis regional.

"Estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto", afirmó el presidente estadounidense según dos fuentes conocedoras de la conversación.

Axios también sostiene que, en otro momento del diálogo, Trump increpó directamente al mandatario israelí por la ofensiva en territorio libanés.

"qué carajo estás haciendo", le habría espetado el jefe de la Casa Blanca en referencia a la escalada militar.

Sin embargo, la versión oficial entregada posteriormente por ambas partes mantuvo un tono mucho más moderado y evitó cualquier referencia a un eventual choque entre los dos líderes. Según esa versión, la conversación se centró en los esfuerzos para contener la crisis regional, en un contexto marcado por la guerra iniciada tras la ofensiva conjunta contra Irán del pasado 28 de febrero y por la situación en el estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado al comercio internacional.

"He mantenido una llamada muy productiva con el primer ministro 'Bibi' Netanyahu de Israel y no habrá tropas que vayan a Beirut y las tropas que estaban de camino están ya de regreso", afirmó el jefe de la Casa Blanca en un apunte en sus redes sociales, en el que también aseguró haber entablado contactos con el partido milicia chií Hezbolá, que "han accedido a dejar de disparar". "Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel", agregó en un momento en el que se tambalea el proceso con Irán.

Por su parte, Netanyahu defendió la postura de su Gobierno y aseguró haber transmitido a Trump que la respuesta militar continuará si persisten los ataques desde territorio libanés.

"Si Hezbolá no cesa de atacar" a ciudades y población israelí, "Israel atacará objetivos terroristas en Beirut". "Nuestra posición se mantiene firme", ha señalado, incidiendo en que el Ejército israelí "continuará actuando según lo planeado en el sur de Líbano".

Las hostilidades de mayor escala en Líbano se reactivaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante la ofensiva previamente mencionada.

La escalada supuso la ruptura del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, que había puesto fin a trece meses de enfrentamientos desencadenados tras los ataques perpetrados por Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

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