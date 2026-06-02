Siete muertos deja tiroteo familiar en Iowa: atacante se quitó la vida ante la Policía

Al menos siete personas murieron en un tiroteo en Muscatine, en Iowa, Estados Unidos, donde un hombre de 52 años disparó contra seis víctimas por un conflicto familiar, para luego quitarse la vida tras ser confrontado por agentes de policía.

Identificado como Ryan Willis McFarland, residente de Muscatine, el sospechoso asesinó a cuatro personas en una misma casa, según el Departamento de Policía.

Tras ello, abandonó la vivienda antes de la llegada de los agentes de policía, que lo localizaron en un sendero próximo al río Mississipi, donde se quitó la vida.

"Mientras hablaba con Ryan Willis McFarland, se suicidó", señaló el jefe de Policía de Muscatine, Anthony Kies, que indicó que "los agentes y el personal de emergencias le brindaron asistencia, pero fue declarado muerto en el lugar".

Sin embargo, la investigación ha llevado a las autoridades a sospechar de un número mayor de víctimas, además de las cuatro fallecidas en una primera vivienda y, finalmente, localizaron los cuerpos de dos hombres en otra vivienda y en un negocio.

En cuanto al motivo del crimen, la Policía de Muscatine explicó que "los hallazgos preliminares indican que los disparos se originaron por una disputa doméstica" y "se cree que todas las víctimas son familiares del sospechoso fallecido".

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