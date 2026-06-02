Ataque masivo ruso deja 13 muertos y un centenar de heridos en Ucrania

El balance de víctimas por los ataques lanzados por Rusia entre la noche del lunes y la madrugada del martes contra varias ciudades ucranianas ha ascendido a 13 muertos y más de cien heridos, según han confirmado las autoridades de Ucrania.

El Servicio Estatal de Emergencias informó de que "a causa del ataque combinado ruso contra Ucrania, trece personas han muerto y más de cien han resultado heridas", y precisó que "la mayor destrucción de infraestructura civil ha tenido lugar en Kiev, Dnipró y Járkov". De acuerdo con el organismo, cuatro personas fallecieron en Kiev y otras nueve en Dnipró.

"En la capital, los equipos de rescate trabajan desde la noche en caso todos los distritos, con un total de 29 ubicaciones. La mayoría de los incendios han sido extinguidos, si bien el trabajo continúa en seis puntos activos en cinco distritos de Kiev", señaló la institución en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Las autoridades indicaron además que más de 60 personas resultaron heridas en la capital ucraniana, donde también se registraron daños en varios edificios residenciales. Asimismo, se declaró un incendio en un inmueble vinculado al Ministerio del Interior de Ucrania.

En Dnipró, entre los nueve fallecidos se encuentra un niño. El organismo lamentó además "una noche difícil" tanto en esta ciudad como en Járkov. En Dnipró se contabilizaron al menos 35 heridos y entre las víctimas mortales figura también un miembro de los servicios de emergencia, identificado como Anton Yarmolenko.

A estas cifras se suman tres heridos en Kamianske, en la región de Dnipropetrovsk, y otros diez en Járkov. Los ataques también provocaron daños materiales en las provincias de Mikolaiv, Sumi, Poltava, Chernígov y Zaporiyia.

Por su parte, la Fuerza Aérea de Ucrania denunció que Rusia lanzó durante las últimas horas 73 misiles y más de 650 drones contra distintos puntos del país, en lo que calificó como "un ataque masivo y combinado" por tierra, mar y aire.

"El principal objetivo del ataque ha sido Kiev", aseguró la institución, que detalló que las fuerzas rusas emplearon ocho misiles antibuque, 33 misiles balísticos Iskander, 27 misiles de crucero KH-101, cinco misiles de crucero Kalibr y 656 drones.

Según la Fuerza Aérea, los sistemas de defensa antiaérea lograron derribar 40 misiles y 602 drones. No obstante, confirmó el impacto de 33 misiles y 33 drones en 38 puntos del país, además de la caída de fragmentos de las interceptaciones en otras 15 ubicaciones.

"El ataque continúa, dado que hay numerosos drones en el espacio aéreo ucraniano", advirtió la institución, que instó a la población a que "no ignore las alarmas".

Desde Moscú, el Ministerio de Defensa ruso confirmó haber llevado a cabo un "ataque masivo" contra territorio ucraniano mediante misiles —incluidos misiles hipersónicos— y drones. Según la cartera, la operación constituyó "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev".

En un comunicado, el ministerio afirmó que los objetivos fueron "empresas de la industria de defensa en Kiev, Zaporiyia, Járkov, Dnipropetrovsk, Poltava, Jmelnitski y Sumi, así como instalaciones de infraestructura de combustible y transporte usadas por las Fuerzas Armadas y bases militares".

"Los objetivos del ataque han sido alcanzados. Todos los objetivos designados han sido golpeados", concluyó el Ministerio de Defensa ruso.

Estos ataques se producen en el marco de la guerra iniciada en febrero de 2022 tras la orden de invasión de Ucrania firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

PURANOTICIA