Senador Ossandón respalda candidatura de Bachelet a la Secretaría General de ONU: "Representa a nuestro país ante el mundo"

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, respaldó la candidatura de la ex Presidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, en reemplazo del portugués António Guterres.

"Apoyo la nominación de Michelle Bachelet a la ONU porque es una persona con experiencia, que fue dos veces Presidenta de Chile, respetuosa de la democracia y valorada positivamente por la ciudadanía", declaró el parlamentario de Renovación Nacional (RN) a su llegada a Nueva York en la comitiva del Presidente Gabriel Boric.

"Una candidatura así debiera contar con el respaldo transversal de todos los sectores, ya que no representa a un partido, sino a nuestro país ante el mundo", añadió el presidente del Senado.

En marzo pasado, Michelle Bachelet anunció su posible candidatura para asumir como secretaria general de la ONU, cargo que se renueva en 2026.

Durante la conmemoración del 30° aniversario de la Conferencia de Beijing, donde recibió una ovación del público, Bachelet expresó que “quizás voy a ser candidata por la secretaría general”.

Cabe recordar que la ex Presidenta dirigió ONU Mujeres entre 2010 y 2013, y fue Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022.

