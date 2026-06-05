Senado de EE.UU. aprueba US$ 70.000 millones para agencias antimigración de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obtuvo este viernes la que es considerada su mayor victoria legislativa de su segundo mandato, luego de que el Senado aprobara, tras semanas de intensas negociaciones, un macropaquete de financiación de 70.000 millones de dólares destinado a reforzar las agencias encargadas del control migratorio, encabezadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La iniciativa fue respaldada por 52 senadores, frente a 47 votos en contra. Dentro de la bancada republicana, únicamente la senadora Lisa Murkowski votó en contra del proyecto.

Asimismo, el texto aprobado no incluyó un anexo que tanto los demócratas como parte de los republicanos buscaban incorporar para bloquear el denominado "Fondo contra la Instrumentalización", un sistema de compensaciones destinado a quienes, según Trump, fueron perseguidos por administraciones demócratas anteriores. La iniciativa ha sido calificada por sus detractores, tanto demócratas como republicanos, directamente como una estafa.

Finalmente, y dado que el procedimiento para establecer este fondo fue suspendido por un tribunal, mientras que la Casa Blanca no parece dispuesta a impugnar la decisión para reducir las tensiones políticas, el Senado optó por dejar fuera esta controversia y aprobar un texto que ahora solo requiere la ratificación, considerada segura, de la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso estadounidense.

Pese a la aprobación del proyecto, algunos republicanos expresaron su malestar por la división interna que ha generado el debate sobre el fondo. Entre ellos figura el senador Thom Tillis, quien cuestionó la falta de consenso dentro de su partido.

"Si el Fiscal General dice que este fondo ya no va a seguir adelante no veo por qué no podíamos terminar de codificarlo", ha explicado Tillis en declaraciones a los medios estadounidenses, "porque nos va a perseguir a todos y cada uno de nosotros hasta el día de las elecciones".

Con la aprobación de esta partida presupuestaria, tanto el ICE como la Patrulla Fronteriza tendrán asegurados sus recursos financieros durante los próximos tres años, independientemente de eventuales crisis presupuestarias o bloqueos que puedan afectar al funcionamiento del Gobierno federal.

La medida también pone fin al bloqueo impulsado por los demócratas, quienes exigían modificaciones sustanciales en las políticas de actuación de estas agencias federales. Las instituciones han estado bajo fuerte escrutinio tras verse involucradas en la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota a comienzos de enero, además de enfrentar acusaciones relacionadas con un amplio abanico de presuntos abusos contra los Derechos Humanos.

A la espera de la reacción oficial de Trump, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, arremetió contra la iniciativa aprobada, calificándola como un proyecto de ley "podrido" que deja "dolorosamente claras" las prioridades del Partido Republicano.

"Más dinero para Trump, más poder para Trump, y para las familias trabajadoras, nada".

PURANOTICIA