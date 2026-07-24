"El divorcio del siglo": Magnate surcoreano de la tecnología deberá pagar US$644 millones a su exesposa

Un tribunal surcoreano ordenó al presidente del gigante empresarial SK Group pagar a su exesposa US$644 millones (944.000 millones de wones) en un caso que los medios locales han calificado como el "divorcio del siglo".

La cifra, que aún debe ratificarse de manera definitiva, es inferior a los US$1.000 millones (1.38 billones de wones) que inicialmente se ordenó que Chey Tae-won pagara a Roh Soh-yeong en 2024.

La decisión llega una década después de que el matrimonio del magnate se rompiera tras revelarse que había tenido un hijo con otra mujer .

SK Group gestiona SK Hynix , el gigante de los semiconductores que suministra chips a Nvidia y que recientemente hizo un debut récord en la bolsa de valores de Estados Unidos.

Los abogados de Chey dijeron: "El presidente Chey Tae-won lamenta profundamente que el proceso de divorcio haya causado preocupación a muchas personas. Daremos nuestra respuesta específica al veredicto una vez que lo hayamos analizado detenidamente".

SK Group es uno de los chaebols de Corea del Sur, que es como se conoce a los grandes conglomerados empresariales controlados por familias.

La sentencia se conoce después de meses de deliberaciones sobre el reparto de bienes entre Roh y Chey, que estuvieron casados durante 35 años.