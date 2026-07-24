Trump advierte a Rusia y China de no vender armas a Irán: "Sería malo para ambos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este viernes a sus homólogos de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, que no se atrevan a vender armas a Irán porque "iría en contra de sus intereses".

Xi Jinping prometió a Trump que su país no estaba participando en modo alguno durante la pasada cumbre que ambos mantuvieron en Pekín. "Me dijo que bajo ninguna circunstancia estaban comprando y vendiendo armas a la República Islámica de Irán, y esa declaración incluye a las compañías chinas", explicó el presidente estadounidense en un mensaje publicado en su plataforma digital.

"Teniendo en cuenta nuestra relación, le tomo la palabra. Además, también le estoy haciendo favores muy grandes", añadió, sin dar más detalles.

Sobre Putin, "a pesar de la guerra horrible de Ucrania", Trump dice que también ha recibido garantías de lo mismo. El mandatario insiste en que su relación con su homólogo ruso "todavía continúa" porque Putin entiende que Estados Unidos "no está vendiendo armas a Ucrania, sino a los países de la OTAN", que están pagando "precio completo" y no tiene "ni idea sobre cómo se redistribuyen" las mencionadas armas.

Con estas declaraciones, el jefe de la Casa Blanca quiso zanjar que "dos de los grandes países que hablan de vez en cuando sobre Irán no están participando" en el conflicto, pero matizó que "si lo hicieran, sería muy malo para ambos, algo que desde luego no iría a favor de sus mejores intereses".

PURANOTICIA