Destituyen al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional por supuesta conducta sexual inapropiada

Quienes respaldan a la Corte temen que salga de esta crisis debilitada y con menos capacidad para hacer frente a las amenazas globales más graves.

Khan, un destacado abogado británico, está en licencia voluntaria desde mayo de 2025 para defenderse de las acusaciones en su contra.

Permanece suspendido para ejercer el derecho en Reino Unido, luego de que el Bar Standards Board, el organismo que regula a los abogados en Inglaterra y Gales, le impusiera una suspensión provisional mientras lleva a cabo su propia investigación .

El fiscal no pudo asistir a la votación, celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, porque tiene prohibida la entrada a Estados Unidos en virtud de las sanciones impuestas por la administración Trump por la investigación de la CPI sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por funcionarios israelíes en Gaza.

Es poco probable que la controversia termine con su destitución.

La decisión es el desenlace de un proceso sumamente delicado que dejó a la Corte bajo un intenso escrutinio.

En mayo de 2024, alguien informó a la CPI de acusaciones de que Khan había incurrido en conducta sexual inapropiada con una empleada de la institución.

El Mecanismo Independiente de Supervisión (IOM, por sus siglas en inglés) de la Corte abrió una investigación, pero el caso fue posteriormente archivado después de que la presunta víctima se negara a participar.

Los investigadores concluyeron que no había pruebas suficientes para sustentar las acusaciones, pero los críticos del proceso sostuvieron que la investigación se había manejado de forma inadecuada, lo que socavó la confianza en el IOM.

En octubre de 2024, se presentó una segunda denuncia. El asunto fue entonces transferido a la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas (OIOS, por sus siglas en inglés), que llevó a cabo una investigación más amplia sobre las acusaciones de conducta sexual inapropiada y abuso de autoridad.

Esa investigación se desarrolló entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025, y reunió más de 5.000 páginas de pruebas y testimonios.