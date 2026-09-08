Secretario de Estado de EE.UU. anunció la incorporación de Perú al "Escudo de las Américas"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó este martes que el Gobierno de Perú, liderado por Keiko Fujimori, se incorporó a la llamada coalición del "Escudo de las Américas", una alianza de países conservadores cuyo objetivo principal es combatir los cárteles del narcotráfico.

"Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionles, recibiendo a Perú, que ahora es un importante aliado extra-OTAN, en el 'Escudo de las Américas'", apuntó en un artículo de opinión publicado por el diario 'El Comercio'.

El secretario de Estado agregó además que la alianza económica bilateral se construye "sobre la base de inversiones transparentes de alto valor en sectores estratégicos claves", como el de la minería, a la luz del memorando de entendimiento firmado en febrero sobre minerales críticos.

El anuncio se produce en el marco de la gira latinoamericana de Rubio entre este martes 8 y el 10 de septiembre, un viaje en el que tiene previsto llevar a cabo reuniones con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella; con el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, y también con el nuevo Gobierno de Fujimori.

Rubio detalló durante declaraciones a la prensa que no podrá viajar a Venezuela ante el apretado cronograma que tiene por delante, ya que el 11 de septiembre se conmemora el 25º aniversario de los ataques terroristas perpetrados por Al Qaeda en 2001.

(Imagen: Embajada de Estados Unidos en Chile)

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