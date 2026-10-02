Parlamento de España vota en contra de los dos decretos sobre vivienda propuestos por el gobierno de Pedro Sánchez

Sin sorpresa, pero con consecuencias que aún están por verse dentro del panorama político español, el Congreso de los Diputados de España votó este viernes en contra de los decretos de vivienda aprobados esta semana por el gobierno de coalición de Pedro Sánchez.

Los textos no consiguieron los votos necesarios para su aprobación y promulgación.

Contaron con el respaldo del PSOE y Sumar, la coalición de partidos de izquierda en el poder.

Ya se conocía el voto en contra del conservador Partido Popular y de la formación de extrema derecha Vox. A ellos se sumó este viernes Junts per Catalunya, partido independentista catalán de centroderecha.

En concreto, uno de los decretos tuvo 172 votos a favor y 178 en contra, mientras que el segundo tuvo 166 votos a favor y 184 en contra.

Desde la noche del jueves se esperaba este resultado, cuando Junts anunció su rechazo a los decretos y pidió al gobierno la redacción de un nuevo texto basado en una propuesta presentada por este grupo parlamentario.

La redacción de estos decretos se hizo esta semana en medio de un fuerte movimiento de protestas que derivó en la instalación de una acampada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid el pasado 26 de septiembre.