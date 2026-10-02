Por qué los católicos votan más a Lula, los evangélicos a Bolsonaro y cómo la polémica por una virgen influye en las elecciones de Brasil

Entonces, ¿cómo se explica esto?

Brasil siempre ha tenido una fuerte influencia religiosa. Pero en las últimas décadas el predominio histórico de los católicos en el país (superaban el 90% de la población en el siglo pasado) ha sido desafiado por distintas iglesias evangélicas que atrajeron cada vez más fieles.

Actualmente, la mitad (50%) de los brasileños mayores de 16 años se declaran católicos y 29% evangélicos, señaló la encuestadora Quaest a inicios de este año para un estudio del Instituto de Estudios de la Religión (Iser).

Otro sondeo de Quaest mostró el lunes que Lula lidera las intenciones de votos de los católicos, con 48% (cinco puntos más que en la semana previa a la polémica por la virgen de Aparecida), mientras Bolsonaro tiene 29% de este segmento.

Por el contrario, entre los votantes evangélicos el derechista encabeza las preferencias, con 46%, mientras el presidente reúne 27%.

Los datos son similares a los que arrojan otras encuestas recientes y a los que se proyectaban antes de las elecciones de 2022 entre el entonces presidente Jair Bolsonaro y Lula.

Estas tendencias políticas suelen eclipsar una realidad compleja donde los brasileños católicos o evangélicos, lejos de votar como bloques homogéneos, divergen entre sí por otros factores como su clase social o color de piel, advierten expertos.