"Salimos despedidos por los aires": Sobrevivientes relatan el choque de trenes en España que deja al menos 68 muertos

Al menos 68 personas murieron y decenas resultaron heridas por el choque entre dos trenes de alta velocidad que cubrían la ruta Madrid-Sevilla a la altura de la localidad de Urda, unos 140 km al sur de la capital de España, cerca de las 8:54 hora local.
"Salimos todos despedidos por los aires". Así describió Rafael Barceló, pasajero de uno de los trenes siniestrados, lo que vivió en el accidente ferroviario que este miércoles conmocionó a España.
Al menos 68 personas murieron y decenas resultaron heridas por el choque entre dos trenes de alta velocidad que cubrían la ruta Madrid-Sevilla a la altura de la localidad de Urda, unos 140 km al sur de la capital de España, cerca de las 8:54 hora local.
Un tren de la compañía estatal Renfe que salió de Madrid con destino a Sevilla chocó por detrás contra uno de la compañía Iryo que cubría la misma ruta y que se encontraba detenido en la vía.
Rafael Barceló le dijo a Reuters que él estaba en el vagón cafetería de uno de los trenes cuando se produjo la colisión y eso pudo salvarlos a él y un amigo de haber sufrido el impacto más duro del vagón en el que estaban sus asientos.
"Estábamos desayunando, tomando un café, y hemos sentido un impacto muy fuerte", contó.
"Yo estoy razonablemente bien. Mi compañero está bastante peor", dijo.
Sus asientos estaban en el vagón número 7 de uno de los trenes, "en el que más víctimas ha habido y es el más destrozado", aseguró.
"He contado por lo menos 8 víctimas dentro de ese coche", dijo Barceló.
Salvador Arriza, de 62 años, contó a la agencia que el hecho de que viajara en dirección opuesta a la marcha del tren en el que viajaba evitó que saliera despedido como otros pasajeros.
"Estaba en el vagón 2 del Renfe, que por suerte para mí salía de Madrid en la cola del tren. Y por lo tanto ha sido la parte menos afectada. Con todo eso, la verdad es que el vagón, interiormente, estaba totalmente destrozado. Los asientos arrancados", contó visiblemente consternado.
"La mayoría de las personas que iban (sentadas) en dirección de la marcha salieron despedidas. Tuve suerte que yo iba en el sentido contrario y el golpe me empujó hacia el asiento", continuó.
"Pero fue una cosa brutal", dijo.
El tren volvió a ponerse en marcha, explicó, y entonces se produjo el accidente.
"El impacto fue terrible", le dijo a la emisora Onda Cero. "Os podéis imaginar, el vagón está completamente destrozado. Todas las maletas están esparcidas por todo el vagón siniestrado", describió.
(Imagen: EPA)
PURANOTICIA // BBC MUNDO