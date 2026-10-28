"Salimos despedidos por los aires": Sobrevivientes relatan el choque de trenes en España que deja al menos 68 muertos

"Salimos todos despedidos por los aires". Así describió Rafael Barceló, pasajero de uno de los trenes siniestrados, lo que vivió en el accidente ferroviario que este miércoles conmocionó a España.

Al menos 68 personas murieron y decenas resultaron heridas por el choque entre dos trenes de alta velocidad que cubrían la ruta Madrid-Sevilla a la altura de la localidad de Urda, unos 140 km al sur de la capital de España, cerca de las 8:54 hora local.

Un tren de la compañía estatal Renfe que salió de Madrid con destino a Sevilla chocó por detrás contra uno de la compañía Iryo que cubría la misma ruta y que se encontraba detenido en la vía.

Rafael Barceló le dijo a Reuters que él estaba en el vagón cafetería de uno de los trenes cuando se produjo la colisión y eso pudo salvarlos a él y un amigo de haber sufrido el impacto más duro del vagón en el que estaban sus asientos.

"Estábamos desayunando, tomando un café, y hemos sentido un impacto muy fuerte", contó.

"Yo estoy razonablemente bien. Mi compañero está bastante peor", dijo.