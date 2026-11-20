Miles de personas salieron este viernes a las calles de Italia para participar en una huelga nacional convocada en rechazo al elevado costo de vida y para exigir mejores salarios. La jornada contempla cientos de manifestaciones en distintos puntos del país, donde se espera una amplia participación ciudadana.

La movilización reúne a trabajadores y estudiantes, luego de las convocatorias realizadas en paralelo por la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) y la COBAS. La jornada también se suma a las protestas estudiantiles que se han desarrollado durante los últimos meses por el encarecimiento de la vivienda y forma parte de una ola de manifestaciones que se ha extendido por distintos países europeos.

El secretario general de la CGIL, Maurizio Landini, destacó la importancia de estas movilizaciones y afirmó que "lejos de ser la minoría, la causa ya aúna el apoyo de más de un millón de personas". Además, anunció nuevas jornadas de protesta para los días 5 y 12 de diciembre.

Entre las principales demandas del sindicato figuran el acceso a un empleo seguro, digno y sin precariedad, mejores salarios y pensiones, una política tributaria justa y progresiva, medidas para contener la inflación y enfrentar el costo de la vida, una "verdadera" sanidad pública, además de garantizar el derecho a la educación y el acceso a la vivienda, según informó el diario 'Repubblica'. Asimismo, la organización promueve políticas que "promuevan la paz y no el rearme".

"Hay cien plazas llenas de Italia, plazas de esperanza. Somos más de un millón, lejos de ser una minoría. El Gobierno es una minoría. No envidiamos a los ricos. Pero quienes trabajan deben poder vivir con dignidad. La riqueza la crean quienes trabajan", reivindicó Landini.

"Las plazas de hoy dicen una cosa: no estamos en venta. Queremos construir una nueva sociedad, no podemos aceptar que dos personas que hacen el mismo trabajo reciban un trato diferente: iniciemos conflictos en todos los lugares de trabajo, no debe haber más trabajadores precarios, la solidaridad significa luchar por ellos. Este es el mensaje que enviamos a todas las generaciones", añadió.

MARCHAS EN ROMA Y ENFRENTAMIENTOS EN BOLONIA

En Roma, la marcha estudiantil de la Universidad de La Sapienza avanzó durante la mañana hasta el Coliseo, donde se reunieron distintos movimientos por el derecho a la vivienda. Los manifestantes llegaron con tiendas de campaña para denunciar la existencia de "demasiadas viviendas desocupadas y demasiadas personas sin hogar". "Es un derecho que está siendo negado", recalcaron.

Por otra parte, en la ciudad de Bolonia se registraron enfrentamientos entre activistas y efectivos policiales en el callejón de Vicolo Santa Lucia, a poca distancia de la sede de Confindustria Emilia, una asociación empresarial.

Los agentes antidisturbios intentaron dispersar a un grupo de manifestantes que, utilizando bengalas de humo y pancartas, buscaban romper el cordón de seguridad que mantenía bloqueado el tránsito por la calle, según informaron las autoridades policiales. La situación derivó en varias cargas, tras las cuales los participantes fueron desplazados hacia Via Castiglione, donde continuaban concentrados.

En Génova, ubicada en el oeste del país, estudiantes realizaron una sentada en la principal universidad de la ciudad, luego de participar en una marcha contra el rearme, la guerra y el elevado costo de vida.

Más al norte, en Milán, los sindicatos cifraron en cerca de 100.000 las personas que se congregaron en el centro de la ciudad para exigir mayores presupuestos. La CGIL espera, además, una alta adhesión de trabajadores a la huelga, especialmente en empresas como Ikea y Carrefour.

PURANOTICIA