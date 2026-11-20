El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este viernes el nombramiento de Kirsten Davies como nueva directora nacional de Ciberseguridad, quien asumirá el cargo en reemplazo de Sean Cairncross. Su salida se produce tras una serie de fallos técnicos registrados durante los últimos días, que afectaron al tráfico aéreo, entidades bancarias y servicios de Microsoft.

"Felicidades a la nueva directora nacional de Ciberseguridad, Kirsten Davies; espero con interés trabajar juntos para fortalecer la ciberseguridad de Estados Unidos", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense a través de un breve mensaje publicado en redes sociales. Con ello, confirmó el cambio en la dirección del organismo, aunque sin entregar detalles sobre los motivos de la salida de su antecesor.

Davies, quien anteriormente se desempeñaba como directora de sistemas de información en el Departamento de Defensa, llega al cargo en un contexto marcado por múltiples interrupciones tecnológicas de gran alcance que han afectado a Estados Unidos durante la última semana.

Entre los episodios más relevantes figura una caída masiva de los servicios de Microsoft, incluidos Outlook, Teams y Copilot, que se extendió durante casi 24 horas y afectó a más de 70 países. A esto se sumó el colapso de los sistemas de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA), que obligó a suspender temporalmente los despegues en el país, además de diversas incidencias en entidades financieras como JPMorgan Chase.

Frente a la preocupación generada por estos acontecimientos, que llevaron al presidente estadounidense, Donald Trump, a declarar la emergencia nacional sobre la red y a pedir calma a la población este jueves, descartando la necesidad de almacenar alimentos o agua, tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado han negado que exista una conexión entre los incidentes o indicios de un ataque externo.

El propio Rubio descartó el miércoles, desde Manila, que Washington disponga de "ninguna prueba" ni razones para creer que las interrupciones de Microsoft y la FAA respondan a acciones de ciberdelincuentes o de Estados extranjeros. En cambio, las atribuyó a episodios técnicos "aislados", aunque reconoció que resulta "inquietante" acumular noticias diarias sobre fallos tecnológicos y advirtió sobre los riesgos para la seguridad nacional derivados de la creciente dependencia digital.

Por su parte, Trump restó gravedad este jueves a las interrupciones que afectaron a bancos, telecomunicaciones y sistemas de control aéreo, calificándolas de "eventos individuales" vinculados a procesos de renovación tecnológica, durante una entrevista con la cadena Fox News. Asimismo, defendió la adjudicación de un único gran contrato público, financiado con una partida de 12.000 millones de dólares (10.940 millones de euros), destinado a modernizar de manera integral el sistema de control aéreo estadounidense.

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