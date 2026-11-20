Al menos ocho personas murieron este viernes y una treintena resultaron heridas a causa de un "ataque masivo" con misiles balísticos y drones lanzados por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, donde los impactos dañaron tres puentes sobre el río Dniéper, y una estación de tren en la ciudad de Leópolis, situada en el oeste del país.

La Administración Militar de la Ciudad de Kiev precisó que entre los fallecidos hay trabajadores de la empresa municipal que se encarga del suministro de agua potable y del tratamiento de las aguas residuales en la capital. La portavoz, Katerina Pop, afirmó además que hay quince heridos.

Según detalló el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, los impactos causaron daños estructurales en el paso elevado del puente Podilsko-Voskresenski, así como en el puente Darnitski y en el puente Sur, que volvió a ser alcanzado y mantiene restringida la circulación para vehículos de hasta diez toneladas y transporte público de hasta 18 toneladas.

Ante las complicaciones de movilidad entre ambas orillas de la ciudad y los daños en la red logística y de transporte, tanto el regidor como las autoridades militares pidieron a los ciudadanos que eviten desplazarse en vehículos privados salvo necesidad absoluta y recomendaron a empresas e instituciones activar el teletrabajo siempre que sea posible para facilitar las tareas de reparación.

Asimismo, el bombardeo dejó sin suministro eléctrico a parte de los residentes de los distritos de Pechersk, Solomianski, Holosivski, Dniprovski y Darnitski, al tiempo que se aplican cortes de emergencia en otras zonas de la capital por daños en los equipos y sobrecarga de la red, donde los técnicos ya trabajan para estabilizar el servicio.

A ello se suman al menos dos muertos en un ataque contra Leópolis, según indicó el alcalde de la ciudad, Andri Sadovi. "Dos personas murieron en el ataque lanzado esta mañana contra Leópolis. Hay heridos. Nuestras más sinceras condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos", manifestó en un comunicado en redes sociales.

Sadovi denunció que entre los lugares alcanzados figura "el centro de venta de billetes de la estación de tren de Skriliv". "Los equipos de rescate y otros servicios se encuentran trabajando en el lugar", manifestó, sin que por ahora se descarte que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas.

CENTENARES DE DRONES Y PROYECTILES

Por su lado, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, detalló que durante la pasada noche, Rusia empleó más de 400 drones y otros 110 misiles contra infraestructura civil en diferentes localidades.

Instalaciones energéticas y ferroviarias, puentes sobre el Dniéper, subestaciones y líneas eléctricas de las que dependen las centrales nucleares, edificios de viviendas, enumeró.

"Todos los objetivos son infraestructura civil ordinaria, aquello que literalmente permite que las personas vivan", denunció, al tiempo que lamentó la muerte de al menos ocho personas, además de una treintena de heridos.

Zelenski advirtió de que Rusia utilizó también en esta ocasión misiles de racimo, una táctica, dijo, "especialmente vil", puesto que dificulta que los equipos de emergencia puedan hacer frente a los incendios y a la retirada de escombros sin poner en riesgo.

"Había fallecidos cuando se estaban inspeccionando los primeros daños y los rusos lanzaban nuevos ataques", acusó.

Asimismo, volvió a valorar los esfuerzos del Ejército ucraniano para repeler estos ataques -se han derribado 79 misiles de crucero y "la aviación de combate ha funcionado muy bien"-, aunque aseguró que en muchos casos ya no depende de sus fuerzas, "sino del suministro de misiles de los socios".

En ese sentido, señaló que "hace falta una respuesta clara del mundo a todo lo que está pasando" y que "es importante que no haya solo declaraciones de apoyo, sino también que se cumplan los acuerdos en materia de defensa antiaérea", por lo que ha dado instrucciones para que avancen estas negociaciones.

(Imagen: EFE / Servicios de Emergencias ucranianos)

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