Sale desde Barcelona la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza con Greta Thunberg y más de 300 activistas

Las primeras embarcaciones de la Global Sumud Flotilla han empezado a salir del Puerto de Barcelona rumbo a Gaza con al menos 20 barcos y más de 300 personas, entre los que están la activista sueca Greta Thunberg.

Los barcos han acabado de salir ante unas 5.000 personas que, según cifras municipales, han acompañado a la flotilla en su partida con actuaciones musicales y discursos de diferentes activistas y entidades.

La Global Sumud Flotilla tendrá que enfrentarse al bloqueo ilegal de Israel y conseguir llevar ayuda humanitaria a Gaza. La flotilla supera los 20 barcos y las 300 personas con activistas de 44 países diferentes, a los que está previsto que se unan otras embarcaciones cuando lleguen a Túnez el jueves 4 de septiembre.

La activista sueca Greta Thunberg ha afirmado este domingo en rueda de prensa, poco antes de partir a Gaza, que cada día "más y más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel".

Junto a otros activistas y famosos que apoyan la iniciativa, ha añadido que lo más importante no es la misión de la flotilla, sino como el mundo puede estar en silencio y no responder ante la opresión a los palestinos, ha dicho textualmente.

Considera que "Israel es muy clara sobre su intento genocida" y se ha mostrado asustada al ver como la gente puede seguir su vida como si nada pasara ante un genocidio retransmitido en directo, según ella.

PURANOTICIA