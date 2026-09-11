Sale a subasta el icónico vestido de la "venganza" que usó Diana de Gales tras la confesión de adulterio de Carlos III

Morgane Halimi, directora global de bolsos y moda de Sotheby's, declaró que la princesa Diana "comprendía instintivamente" que la moda puede ser un lenguaje en sí mismo.

"A su manera, la princesa Diana convirtió el vestido en uno de los mensajes más poderosos que jamás transmitió, durante uno de los episodios más escudriñados y emocionalmente intensos de su vida", afirmó Halimi.

"Se adentró en un momento en el que gran parte de su historia estaba siendo contada por otros y, a través de su elección de vestuario, retomó el control de su propia narrativa", añadió.

Inicialmente, Diana había elegido un modelo más tradicional de Valentino para el evento. Pero a última hora cambió de planes y sacó del armario el vestido de Stambolian, que había comprado tres años antes.

Aún no lo había usado porque la prenda era "demasiado sensual".

En esta ocasión le pareció perfecto, y lo lució en la cena de caridad acompañado de una joya de la realeza, un bolso de mano negro y zapatos de tacón negros.

Según señaló Anna Harvey, su estilista de entonces, Diana "quería verse espectacular". No lo volvió a usar.

PRIMERA VEZ A SUBASTA

Sotheby's espera que el vestido se venda por hasta US$300.000 cuando salga a subasta el 9 de diciembre.