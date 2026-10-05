Galardonan a tres científicos con el Nobel de Medicina 2026 por revolucionar el estudio del cerebro con luz

Los científicos Karl Deisseroth (EE.UU.), Peter Hegemann y Georg Nagel (ambos de Alemania) fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 por sus descubrimientos que condujeron al desarrollo de la optogenética, una técnica que utiliza la luz para estudiar el funcionamiento del cerebro vivo.

Con este anuncio, el Instituto Karolinska, en Estocolmo, Suecia, dio inicio a la tradicional semana de entrega de los Premios Nobel.

El comité Nobel destacó a los tres investigadores "por descubrimientos que condujeron a la optogenética, que hace posible activar o desactivar la actividad de células nerviosas individuales en un cerebro vivo".

La técnica desarrollada a partir de sus investigaciones ha permitido avanzar en el estudio de la actividad neuronal y comprender con mayor precisión el funcionamiento del cerebro. En este sentido, la academia señaló que "Los galardonados han sentado las bases de una nueva era en la neurociencia".

El reconocimiento destaca así el impacto de una herramienta que actualmente es utilizada por investigadores en distintos países para estudiar el sistema nervioso y sus complejos mecanismos.

"Este método ahora se utiliza en laboratorios de todo el mundo para revelar los misterios del cerebro", indicó el comité del Nobel a través de la red social X.

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