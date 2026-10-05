Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales en España para el 29 de noviembre y apela a renovar el apoyo popular

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció su decisión de convocar elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre, argumentando la necesidad de que los ciudadanos decidan en las urnas el futuro que quieren para España. La convocatoria supone un adelanto de los comicios generales respecto del calendario previsto.

"Ha llegado el momento de que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país", ha sostenido en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, tras informar al Rey Felipe VI de su decisión de adelantar la cita con las urnas, para lo que está prevista la convocatoria este mismo lunes de un Consejo de Ministros Extraordinario.

Tras destacar los buenos resultados obtenidos por el Gobierno de coalición durante los últimos tres años, Sánchez ha reconocido que existe "insatisfacción" entre la mayoría social, a la que "les indigna ver cómo sus intereses son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos".

"Sé también que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto", ha admitido, apuntando también a que "aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda".

Pero para ello es necesario, según ha esgrimido, "renovar y ampliar el apoyo de la gente" y obtener en el Parlamento "una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España".

Así las cosas, ha subrayado que está en manos de los españoles decidir si desean sumarse "a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna" o, por el contrario, desean que "España continúe siendo un valor de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental".

En ese sentido, llamó a elegir entre "un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos ocho años para beneficiar siempre a una minoría privilegiada".

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