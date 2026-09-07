Rusia ordena el cierre del consulado alemán en San Petersburgo y de todos los centros Goethe en el país

Las autoridades de Rusia anunciaron este lunes la expulsión del personal del consulado alemán en San Petersburgo así como de todos los centros culturales Goethe en el país en las próximas semanas, como respuesta a la clausura por parte de Alemania del consulado ruso en Bonn a partir del 18 de septiembre y la rescisión del contrato con la Casa de Rusia en Berlín.

En particular, el Ministerio de Exteriores ruso ordenó el cese de actividades del Consulado de Alemania en San Petersburgo "a más tardar el 18 de septiembre de 2026", plazo máximo para que "todos sus empleados" abandonen territorio ruso.

La cartera diplomática extendió la orden a los institutos Goethe en el país -el principal organismo público para la difusión de la cultura alemana en el extranjero-, si bien en este caso la fecha límite para el cierre y la expulsión de su personal es el 13 de septiembre, según ha indicado en un comunicado.

El ministerio dirigido por Sergei Lavrov informó al encargado de negocios de Alemania en Moscú, Bernd Finke, de estas medidas adoptadas "a raíz de las acciones hostiles de la parte alemana para cerrar el Consulado General de Rusia en Bonn y la Casa Rusa de la Ciencia y la Cultura en Berlín".

"Han sido precisamente las autoridades alemanas las que, una vez más, han provocado una nueva escalada en las relaciones bilaterales. Toda la responsabilidad por las consecuencias recae íntegra y totalmente en el Gobierno de la República Federal de Alemania", añadieron.

El intercambio de represalias se remonta al ataque fallido perpetrado el mes pasado con drones cargados de explosivos en el aeropuerto de Leipzig, situado en el este de Alemania, en el que las autoridades hallaron varios de estos aparatos cerca de aviones ucranianos.

El aeropuerto de Leipzig es considerado un centro neurálgico para el envío de armas, incluidas las relacionadas con la guerra en Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa, han aumentado en Alemania los avistamientos y el reconocimiento con drones de infraestructuras críticas e instalaciones militares.

(Imagen: Olga Maltseva/AFP)

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