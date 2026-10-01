Putin advierte que Rusia está dispuesta a usar todas sus armas, incluidas las nucleares, para proteger Kaliningrado

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este jueves que Alemania se está preparando para nuevos ataques híbridos, "incluidos algunos de gravedad", después de que en agosto se encontrara un dron cargado con explosivos en la pista del aeropuerto de Leipzig, cerca de los aviones de carga ucranianos.

"Ellos empezaron"

En un extenso discurso en el foro de política exterior Valdái, Putin sostuvo que consideraba muy probable que los conflictos internacionales continúen y agregó que la situación mejorará a medida que se debilite la "hegemonía occidental" .

Aunque el propio líder ruso inició la guerra a gran escala en Ucrania en febrero de 2022, volvió a responsabilizar a Occidente por haber provocado la invasión y sostuvo que Moscú se había visto obligado a defenderse y tomar las armas.

También insistió en que los ataques rusos contra objetivos económicos ucranianos eran una respuesta directa a los ataques de Ucrania contra las refinerías de petróleo rusas y sus barcos en el mar Negro.

"Ahora recibimos llamados desde todas partes para que paremos. Pero ellos empezaron", dijo.

Putin admitió que Kiev obtuvo "algunos resultados" con sus ataques a refinerías y que Rusia había perdido alrededor del 1% de su PIB. Ucrania asegura que comenzó a atacar la infraestructura petrolera rusa porque la misma ayudó al Kremlin a financiar la guerra.

Rusia, por su parte, ha desplegado ataques a la infraestructura energética de Ucrania y, cada invierno desde el inicio de la guerra, los aumenta.

Otras infraestructuras civiles también están siendo atacadas. Este jueves, por ejemplo, drones golpearon un puente clave de Kyiv.

Putin también acusó a Occidente de instigar otros conflictos.

"Si se produce un ataque directo contra la Federación Rusa –en este caso estamos hablando de Kaliningrado, pero posiblemente también de otros territorios– por supuesto, la cuestión del uso de todas las armas de las que dispone nuestro país estará inevitable e inmediatamente sobre la mesa", sostuvo el mandatario.

También acusó a la OTAN de realizar maniobras navales en el mar Báltico que, según el presidente, representan graves amenazas para Kaliningrado.

Putin dijo que, si el territorio quedaba bajo bloqueo occidental, Rusia estaría preparada para usar todos los medios y fuerzas, incluidas las nucleares.

"No estamos amenazando a nadie. No tenemos intención de atacar a nadie en 2029, ni en 2030, ni en 2050. Pero si nos topamos con una agresión, tendremos que responder. Los ciudadanos de los países europeos deben ser plenamente conscientes de ello", añadió.