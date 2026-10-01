Netanyahu revela que el copiloto del vuelo de Flydubai recibió "adoctrinamiento islamista radical"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este jueves que el copiloto del vuelo de Flydubai desviado el miércoles a Arabia Saudita, "fue sometido a un adoctrinamiento islamista radical" y recalcó que "está claro que era un suicida".

En una entrevista a la cadena de televisión estadounidense Fox News, la segunda en menos de 24 horas, agregó que el copiloto "abandonó su asiento e intentó romper los instrumentos" de la cabina para forzar la caída del avión.

Asimismo, subrayó que, una vez que fue reducido con la ayuda de varios pasajeros, el sospechoso "pidió que lo mataran". "Está claro que era un suicida", señaló Netanyahu, quien apuntó que "parece muy probable que fuera a estrellar el avión", si bien reconoció que "no hay conclusiones finales" sobre lo sucedido, con las investigaciones ya en marcha.

Netanyahu puntualizó además el "vacío legal" detectado en lo relativo a la entrada en el país de ciudadanos de países con los que Israel no mantiene relaciones, dado que el sospechoso es omaní, por lo que considera necesario esclarecer por qué fue asignado a este vuelo.

Por otra parte, ensalzó la "cooperación total de las autoridades emiratíes" en las pesquisas. "A ambos nos interesa que esto no vuelva a pasar", dijo, al tiempo que insistió en la existencia de "indicaciones" de que "Irán y sus subsidiarios están intentando llevar a cabo ataques contra Israel y los israelíes" de cara a las elecciones legislativas del 27 de octubre.

(Imagen: AP)

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