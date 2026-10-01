Christa Pike se encuentra "en estado crítico" tras sobrevivir a dos dosis de inyección letal durante su ejecución en Tennessee

"El Departamento Correccional de Tennessee siguió cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido del estado, aprobado por la Fiscalía General", se lee en el comunicado de prensa.

"La sustancia química utilizada en la inyección letal prevista en el protocolo ha demostrado ser eficaz en todo momento , y el protocolo no permite procedimientos adicionales más allá de los que se llevaron a cabo esta noche. Christa Pike ha sido trasladada a un centro médico fuera de las instalaciones", se agrega.

Los abogados de Pike mostraron su objeción ante el comunicado oficial y, en unas declaraciones ofrecidas al diario Tennessean, subrayaron: " Esta noche el estado de Tennessee volvió a fallar en su intento de llevar a cabo una ejecución legal ".

"No nos complace tener razón, pero las preocupaciones planteadas por Pike resultaron ser ciertas: dificultad para acceder a las venas, venas reventadas, pentobarbital degradado, falta de atención médica de emergencia cuando inevitablemente surgieron complicaciones, todo bajo un protocolo que permanece envuelto en el secretismo ", agregaron.

La defensa de Pike presentó una moción de emergencia para detener la ejecución mientras se estaba llevando a cabo, alegando que la mujer "perdió el conocimiento", pero que aún "tenía pulso y roncaba" .

También afirmaron que la mujer de 50 años estaba en una "innecesaria agonía" durante el procedimiento.

Uno de sus abogados le dijo a la BBC poco después del procedimiento fallido que Pike estaba recibiendo atención médica en una clínica tras la administración de dos inyecciones de pentobarbital.

Tras el fallido intento de ejecución, el gobernador del estado anunció que detendrá el resto de las ejecuciones programadas para este año .

La batalla legal para tratar de detener la que iba a ser la primera ejecución de una mujer en el estado en 200 años duró hasta la tarde de este miércoles, cuando la Corte Suprema de EE.UU. dio la autorización final.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

Testigos de la ejecución informaron haber escuchado a Pike aún con vida antes de ser evacuados del área de observación y de que llegaran vehículos de emergencia a la cárcel.

"Tenemos muchas dudas de lo que vimos y de lo que no vimos", dijo el reportero de investigación John North de la cadena local WBIR, uno de los presentes en la sala de la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend.

Este miércoles North estaba en la sala de observación cuando a la 7:46 pm, hora local, bajaron las cortinas de la cámara de ejecución. Pero tres minutos después, volvieron a levantarse.

"En el momento en que bajaron las persianas por segunda vez, a las 8:05 pm, ella todavía respiraba", explicó North ante los medios.

"A veces roncaba, pero seguía respirando. Tuvimos que escucharlo todo", agregó.

Tori Gessner, periodista de la cadena local WKRN y quien también estuvo en la sala de testigos, dijo que ya había presenciado cinco ejecuciones en Tennessee. "Y nada de lo que pasó hoy fue normal o típico, para nada".

"Eran las 6:41 pm cuando ingresamos a la sala de testigos. Esperamos como una hora, lo cual es inusual", explicó.

Luego Pike dijo sus últimas palabras, donde aseguró que se iba "en paz".

"Las persianas se cerraron a las 7:46 pm y ella claramente estaba viva, claramente estaba aún respirando y roncando. Se escuchaba claramente", dijo. Lo mismo pasó con la segunda vez.

El Departamento Correccional de Tennessee no proporcionó información sobre cuál era la condición de Pike.

Joel Zivot, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, quien declaró a la BBC que había sido contratado por el equipo legal de Pike como perito médico, afirmó que es probable que ella nunca haya alcanzado un nivel sanguíneo suficiente de pentobarbital como para provocar apnea y fallo cardiovascular durante el intento de ejecución.