Rusia niega un segundo caso de peste neumónica en Siberia y la OMS exige claridad tras muerte de una investigadora

Las autoridades rusas negaron la existencia de un segundo caso de peste neumónica en Irkutsk, Siberia, tras el fallecimiento de una investigadora en un laboratorio, ocurrido en circunstancias que apuntan a un supuesto accidente.

El Servicio Federal de Supervisión de la Protección y el Bienestar del Consumidor de Rusia (Rospotrebnadzor) denunció la difusión de "informaciones falsas" sobre "un segundo caso en alguien que tuvo contacto con una empleada del Instituto contra la Peste de Irkutsk que fue diagnosticada previamente de neumonía".

"Esta información no es cierta", insistió el organismo. Tras estas declaraciones, el Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación (Roskomnadzor) aseguró que investigará el origen de estas informaciones, según recogió la agencia rusa de noticias Interfax.

Esta semana, Rusia notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que no se ha registrado ningún caso de peste pulmonar en Irkutsk y que tampoco se han detectado "patógenos de alto riesgo" entre los contactos de la investigadora fallecida en un accidente de laboratorio en Shélejov, luego de que concluyera la observación médica de todas estas personas.

Sin embargo, la OMS y otros países, entre ellos Estados Unidos, han solicitado mayor claridad e información sobre la situación, en medio de las dudas en torno al fallecimiento de la investigadora y las circunstancias del incidente.

Además, la OMS se ha ofrecido a prestar asistencia a Rusia para abordar la situación en la zona y contribuir a los análisis sobre la muerte de la investigadora, cuyo fallecimiento fue atribuido a una "neumonía de etiología desconocida".

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