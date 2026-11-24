El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, acusó este martes a Ómar Pardo Galeano, alias "Antonio Medina", como responsable del atentado con coche bomba en Villavicencio, capital del departamento de Meta, que se saldó con un veintena de heridos.

El sujeto comanda varios frentes del Bloque Amazonas, que a su vez forma parte de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC que lidera Néstor Vera Fernández, conocido como "Iván Mordisco". "Vamos a ir tras él, lo vamos a hacer pagar con sangre todo el daño y todo el terror que ha sembrado", declaró el mandatario.

De la Espriella se trasladó hasta la capital de Meta donde se celebró un consejo extraordinario de seguridad tras el atentado que se produjo ante la sede del Gobierno regional y que el presidente colombiano justificó por las operaciones que ordenó poner en marcha contra estos grupos armados.

"Cuando ustedes atacan un nido de cucarachas y se riegan, es lo que están haciendo", comparó la autoridad, quien aprovechó para atizar de nuevo la estrategia de seguridad de la anterior administración, que incluía también procesos de negociación con estas estructuras.

"Lo que no vamos es a retroceder ni a negociar con el terrorismo (...) No nos podemos acostumbrar a lo que quería el gobierno pasado, que era conectar con la criminalidad", dijo el mandatario colombiano antes los medios de comunicación.

De la Espriella añadió en que el "narcoterrorismo" no podrá con toda la fuerza del Estado y quiso trasladar a la ciudadanía del departamento que no están solos en estos momentos difíciles. "Ya tenemos los recursos para toda esta reconstrucción que tiene que empezar cuanto antes", aseguró.

(Imagen: Pedro Sierra)

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