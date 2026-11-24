Veinticinco personas permanecen retenidas por asaltantes armados en un supermercado de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.

Quienes permanecen retenidos en el establecimiento comercial serían clientes y trabajadores del recinto.

El presidente Abelardo de la Espriella informó que "un grupo de bandidos, de delincuentes comunes, quería asaltar un carro de valores. Se metieron a un centro comercial (...) y las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos, los operadores activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata".

El mandatario añadió que a los criminales "no les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores".

"Ya están todas la capacidades de las distintas fuerzas, de nuestra fuerza pública, con grupos especiales allí. Eso va a salir para los secuestrados, no estoy tan seguro que salga tan bien para los bandidos (...) Estamos ahí con las fuerzas especiales del Ejército, de la Policía", complementó.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varios hombres encapuchados que portan lo que parecen ser armas largas, mientras varias personas permanecen sentadas en el interior de espaldas y mirando hacia el exterior del local.