El responsable del aparato de seguridad interna de Hamás, Naim Muhamad abú Nahal, murió este martes como consecuencia de un ataque del Ejército de Israel en la ciudad de Gaza, en el marco del aumento de los bombardeos contra la Franja a pesar del alto el fuego pactado a finales de octubre de 2025.

Según confirmó el Ministerio del Interior de Gaza, en manos de Hamás, el alto cargo, de 50 años, fue "martirizado" en un ataque aéreo perpetrado por aviones "de la ocupación israelí" al oeste de la ciudad de Gaza, sin más detalles sobre el lugar en el que ha tenido lugar el bombardeo.

Así, indicaron que este ataque busca responder a los "duros golpes asestados recientemente" por el aparato seguridad interna "a los agentes de la ocupación", antes de destacar que la muerte de Abú Nahal llega después de que "lograra importantes avances en la lucha contra las bandas colaboradoras con la ocupación, que se refugian en las zonas controladas por su Ejército".

"El general de brigada Abú Nahal contaba con una destacada trayectoria de esfuerzos en el enfrentamiento con los servicios de Inteligencia de la ocupación y en el desbaratamiento de sus planes para causar daño a nuestro pueblo en la Franja de Gaza, a lo largo de su dilatada carrera en el servicio de seguridad interna", añadieron.

En este sentido, la cartera del Interior denunció a través de un comunicado publicado en redes sociales que "los sistemáticos ataques israelíes contra los servicios de seguridad interna y la Policía se enmarcan en los esfuerzos de la ocupación por generar caos y un colapso de la seguridad en la Franja de Gaza".

Tras ello, el primer ministro y el ministro de Defensa de Israel, Benjamin Netanyahu e Israel Katz, respectivamente, confirmaron la "eliminación" de Abú Nahal.

"Las FDI han eliminado a Naim abú Nahal, jefe del aparato de seguridad interna de Hamás, tras la detención de su predecesor por nuestras fuerzas en una audaz operación hace tres meses", señalaron en un comunicado conjunto publicado poco después del bombardeo.

"Felicitamos a las FDI y al Servicio de Inteligencia de Israel (ISA) -conocido también como Shin Bet- por la aplicación de la agresiva política de nuestro Gobierno", sostuvieron. "Ningún terrorista logrará eludir el largo brazo del Estado de Israel", zanjaron.

Por su parte, el Ejército de Israel destacó que la muerte de Abú Nahal "supone un duro golpe" para las capacidades de Hamás y agregó que el hombre "orquestó ataques terroristas contra civiles israelíes y tropas de las FDI" tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Asimismo, agregó en un comunicado publicado en redes sociales que Abú Nahal "trabajó para restablecer las capacidades de las organizaciones terroristas en Gaza, violando de forma sistemática el alto el fuego". "Fue eliminado para neutralizar la amenaza que representaba", aseguraron.

Este ataque se encuadra en la ola de bombardeos y ataques de artillería por parte de Israel contra distintas zonas de la Franja de Gaza, así como de la continuidad de los ataques contra la población civil y las instalaciones civiles y de seguridad, a pesar del citado acuerdo de alto el fuego.

Hamás condenó horas después como una "cobarde operación de asesinato" que "se enmarca en los frenéticos esfuerzos del enemigo criminal por atacar el frente interno y crear un estado de caos en la Franja de Gaza".

El movimiento islamista, en un comunicado, recuerda que "los asesinatos contra oficiales y miembros de la Policía de seguridad y civil constituyen una flagrante violación del derecho Internacional" por atentar "contra la sociedad palestina en la Franja de Gaza y su seguridad interna".

El movimiento palestina insta por último a los países que garantizan el alto el fuego en la Franja de Gaza a intervenir de inmediato para frenar la ocupación, poner fin a sus crímenes y obligarla a cumplir el acuerdo.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional y a sus instituciones para que tomen medidas y exijan responsabilidades a los líderes de la ocupación como criminales de guerra.

(Imagen: I stand with Israel / Facebook)

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