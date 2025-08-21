Rusia lanzó 574 drones y 40 misiles contra Ucrania en uno de los bombardeos más intensos de las últimas semanas

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha declarado que está dispuesto a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, "en una Europa neutral", considerando Suiza o Austria, y añadió que tampoco se opone a Estambul, Turquía.

El Mandatario manifestó su disposición a reunirse con Putin en "cualquier formato" , aunque enfrió la idea de mantener conversaciones en Budapest, algo que, según él, "no es fácil hoy en día".

La posibilidad de conversaciones directas surgió después de que Trump se reuniera con Putin en Alaska el pasado viernes y luego recibiera a Zelensky y a líderes europeos en la Casa Blanca el lunes.

El presidente estadounidense sugirió inicialmente conversaciones trilaterales entre él, Putin y Zelensky, pero posteriormente insinuó que podría no participar: "Ahora creo que sería mejor que se reunieran sin mí... Si es necesario, iré" .

La fuerza aérea ucraniana contabilizó que Rusia envió 614 drones y otros misiles en la noche del miércoles al jueves y afirmó haber detenido 577 de ellos . Se trata del mayor ataque aéreo desde julio.

Si bien los ataques rusos suelen centrarse en las regiones orientales cercanas a las líneas del frente, los últimos bombardeos también afectaron a zonas occidentales.

Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, sus fuerzas han ocupado la mayor parte de la región oriental ucraniana del Donbás, incluyendo Lugansk y Donetsk.

Rusia controla actualmente alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano, incluyendo la península de Crimea, que se anexionó en 2014.

Sybiha afirmó que entre las armas utilizadas en el bombardeo nocturno se encontraban misiles hipersónicos, balísticos y de crucero.

La fuerza aérea ucraniana indicó que muchos de los ataques provinieron del oeste de Rusia, así como del mar Negro, mientras que uno de los misiles provino de la región ocupada por los rusos de Crimea.

En la región occidental de Leópolis, donde una persona murió, otras tres resultaron heridas en ataques que dañaron más de 20 edificios civiles, incluyendo viviendas y una guardería.

Otras 15 personas resultaron heridas cuando misiles de crucero impactaron en una empresa estadounidense de electrónica en la ciudad de Mukachevo, en el extremo suroeste de Transcarpatia, cerca de las fronteras de Ucrania con Hungría y Eslovaquia.

"Uno de los misiles impactó en una importante fábrica estadounidense de electrónica en nuestra región más occidental, causando graves daños y víctimas", escribió Sybiha en redes sociales el jueves.

La planta produce cafeteras y otros artículos para el hogar, según las autoridades.

SIN INTENCIONES DE PAZ

En declaraciones a la prensa el jueves, Zelensky afirmó que aún no hay señales de que Moscú "realmente tenga la intención de entablar negociaciones sustanciales" para poner fin a la guerra.

También dejó claro su descontento con la selección de Budapest como una de las posibles sedes para una potencial ronda de conversaciones, citando los fuertes vínculos del primer ministro de Hungría, Viktor Orban, con Moscú: "No digo que la política de Orban fuera contra Ucrania, sino contra el apoyo a Ucrania".

La idea de la capital húngara como posible sede de las conversaciones de paz ha surgido en los últimos días.