Rusia denuncia ataque masivo de Ucrania con más de 400 drones en contra de Moscú

Autoridades de Rusia acusaron a Ucrania de lanzar más de 400 drones contra la región de Moscú, en lo que sería el ataque de mayor escala contra la capital rusa desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, tras la orden de invasión emitida por Vladimir Putin.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, informó a través de redes sociales que desde la tarde del lunes se detectó el lanzamiento de 430 drones hacia la región de Moscú, sin entregar detalles sobre eventuales víctimas o daños materiales.

"La mayoría fueron neutralizados a distancia por los sistemas de defensa antiaérea", señaló, agregando que 36 aparatos fueron derribados cuando se aproximaban a Moscú, aunque sin precisar los lugares donde fueron interceptados.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que los sistemas de defensa antiaérea destruyeron un total de 452 drones durante las últimas horas en 15 regiones del país, incluida la de Moscú, además de aparatos que sobrevolaban el mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014.

Estos ataques ocurrieron un día después de que Rusia lanzara un nuevo bombardeo masivo contra la capital ucraniana, Kiev, el que dejó al menos 19 muertos. El hecho se suma a otro ataque de gran magnitud registrado días antes, que provocó más de 30 fallecidos y llevó a Ucrania a solicitar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

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