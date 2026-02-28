Rusia condena ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán y la califica de “agresión no provocada”

El Gobierno de Rusia condenó la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, calificándola como un acto “planeado” y “no provocado” de agresión armada contra un Estado soberano.

Desde Moscú criticaron que los bombardeos se produjeran en medio de negociaciones indirectas para un nuevo acuerdo nuclear, señalando que la acción socava los esfuerzos diplomáticos en curso.

El Ministerio de Exteriores ruso afirmó que el ataque viola el derecho internacional y los principios de la ONU, acusando a Washington y Tel Aviv de poner en riesgo la estabilidad global.

Asimismo, advirtió que la ofensiva podría desencadenar una catástrofe humanitaria, económica e incluso radiológica, debido al impacto en instalaciones estratégicas y nucleares.

Rusia también alertó sobre las consecuencias para el régimen internacional de no proliferación nuclear, argumentando que estas acciones podrían incentivar a otros países a desarrollar capacidades militares más sofisticadas.

Finalmente, Moscú pidió una evaluación urgente de la comunidad internacional y reiteró su disposición a facilitar una solución política y diplomática basada en el respeto mutuo y el equilibrio de intereses.

PURANOTICIA