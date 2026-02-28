Milei decreta alerta de seguridad nacional por amenazas a la comunidad judía

El presidente de Argentina, Javier Milei, decretó una alerta de seguridad nacional con el objetivo de reforzar la protección en todo el territorio, en medio de la escalada internacional derivada de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La medida contempla elevar el nivel de seguridad a estado alto en todo el país, abarcando objetivos sensibles, infraestructura crítica y especialmente a la comunidad judía, considerada potencialmente vulnerable ante amenazas derivadas del conflicto.

Según el comunicado oficial, el objetivo central es garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes, mediante acciones preventivas que permitan anticipar y neutralizar eventuales riesgos.

En paralelo, el gobierno activó protocolos especiales en las fronteras, que incluyen refuerzo de controles migratorios, mayor trazabilidad de movimientos transfronterizos y monitoreo de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles.

Las autoridades argentinas buscan así prevenir posibles repercusiones internas del conflicto en Medio Oriente, considerando el contexto global y el aumento de tensiones que podría derivar en amenazas o acciones de carácter terrorista.

Con esta decisión, la administración de Milei intenta enviar una señal de resguardo y preparación, reforzando la seguridad nacional frente a un escenario internacional incierto y priorizando la protección de comunidades, infraestructuras estratégicas y la estabilidad interna.

