Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de emergencia por ataque a Irán

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá en sesión de emergencia este sábado ante la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha intensificado la tensión en Medio Oriente.

La convocatoria fue solicitada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la sesión se desarrollará a las 16:00 horas en Nueva York (18:00 en Chile), con el objetivo de evaluar las consecuencias del conflicto y sus implicancias para la paz internacional.

La ofensiva contra Irán busca, según el presidente estadounidense Donald Trump, desmantelar las estructuras de poder instauradas tras la Revolución Islámica de 1979, en lo que calificó como una acción para eliminar amenazas a la seguridad.

Por su parte, el Ejército israelí indicó que entre los objetivos del ataque se encontraban altos mandos políticos y de seguridad iraníes, incluyendo lugares donde se reuniría la cúpula del régimen, lo que eleva el riesgo de una escalada mayor.

Irán denunció los bombardeos como una agresión directa a su soberanía y solicitó a la comunidad internacional una condena unánime, mientras su canciller, Abbas Araqchi, afirmó que los líderes iraníes continúan con vida pese a los ataques.

La reunión del Consejo de Seguridad se perfila como un intento clave para contener la escalada y evitar un conflicto regional de mayores proporciones, en un escenario que mantiene en alerta a la comunidad internacional.

