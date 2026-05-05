Rubio resta importancia a las últimas críticas de Trump sobre el Papa León XIV y afirma que "hay mucho que de qué hablar con el Vaticano"

Los cuestionamientos emitidos por el presidente Donald Trump hacia el Papa León XIV fueron minimizados por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El alto funcionario norteamericano descartó de plano que su inminente viaje a la sede del catolicismo busque "limar asperezas" con el Vaticano.

En medio de una conferencia de prensa, el jefe de la diplomacia estadounidense precisó que el traslado a Europa ya estaba "planeado desde antes". En esa misma línea, justificó la agenda argumentando que "hay mucho que de qué hablar con el Vaticano".

Respecto a las materias que se tratarán con el líder religioso, Rubio detalló que existe una inquietud "compartida" en torno a la libertad religiosa y la situación en Cuba, isla que enfrenta un bloqueo que ha sido agravado por Washington durante los últimos meses. Sobre este punto, el secretario de Estado profundizó: "Recibimos seis millones de dólares en ayuda humanitaria pero (las autoridades cubanas) no nos dejan distribuirla. La distribuimos a través de la Iglesia. Nos gustaría hacer más (...) Así que hay mucho de qué hablar".

Al ser consultado sobre las recientes palabras del mandatario estadounidense, quien apuntó al pontífice por poner "en peligro a los católicos", el representante de la Casa Blanca desestimó la interpretación de la prensa y negó que "esa sea una descripción precisa de lo que dijo" el jefe de Estado.

Para aclarar la postura gubernamental, el secretario de Estado enfatizó: "Lo que el presidente ha dicho básicamente es que Irán no puede tener un arma nuclear porque la utilizaría contra lugares donde hay muchos católicos y cristianos, y contra otros grupos".

Siguiendo con su argumentación, el diplomático añadió que "el presidente no entiende por qué nadie, dejando a un lado al Papa, el presidente y yo, y creo que la mayoría de la gente, no puedo entender por qué alguien pensaría que es una buena idea que Irán llegue a tener un arma nuclear".

Previamente, en un diálogo con la cadena conservadora Salem News Channel, Donald Trump había manifestado que el líder de la Iglesia Católica "está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente". Durante dicha entrevista, el presidente reprochó que la máxima autoridad vaticana "prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear", rematando su intervención con un tajante: "No creo que eso sea bueno".

Toda esta controversia se produce a escasos días del arribo de Rubio a Roma y al Estado Vaticano. Frente a las consultas de los medios sobre la polémica, el número dos de la institución y secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, contestó que el Papa León XIV "sigue en su camino" enfocado en "predicar el Evangelio", de acuerdo a la información recogida por el portal Vatican News.

Cabe destacar que el pontífice jamás ha expresado su apoyo a que Teherán deba tener armas nucleares. No obstante, su postura ha sido de firme oposición a la guerra y a la posterior escalada del conflicto en Oriente Próximo, instando constantemente a las partes involucradas a alcanzar un alto el fuego y retomar la senda del diálogo.

(Imagen: AFP)

PURANOTICIA