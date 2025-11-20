Roosevelt Roads: La base naval abandonada en Puerto Rico que EE.UU. reactivó en medio de sus acciones militares en el Caribe

Roosevelt Roads fue bautizada en honor al expresidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, quien tuvo la idea de su creación en 1919, cuando era subsecretario de la Armada estadounidense, y bajo cuya presidencia se puso en marcha como base de operaciones navales en 1943 .

La idea original era que la base jugara un papel destacado como parte del sistema de defensa de EE.UU. en el Caribe para hacer frente, entre otras, a la amenaza que representaban los submarinos nazis.

"Entre enero 1942 y julio de 1943 hubo una zafra de barcos hundidos por los submarinos alemanes . Si uno mira el Caribe en su totalidad, hasta quizás el golfo de México, alrededor del 20% de los barcos que se hundieron en la guerra se hundieron en esta área", apunta José L. Bolívar, historiador especializado en la Segunda Guerra Mundial en el Caribe.

El experto boricua explica que, a partir de entonces, los avances tecnológicos y los cambios operativos permitieron hundir muchos submarinos alemanes que optaron por retirarse de la zona, por lo que ya no hizo falta construir más bases militares.

Luego, empezada la Guerra Fría, Roosevelt Roads se convirtió en una instalación central de apoyo para las operaciones de la Flota Atlántica de EE.UU. - en especial de la Sexta Flota, que operaba en Europa -, así como de sus aliados de la OTAN.

"Roosevelt Roads jugó un papel protagónico en 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba, porque aquí teníamos no solamente los equipos para detectar lo que estaba ocurriendo, sino que además teníamos los barcos, portaaviones, aviones , etc. La base fue uno de varios puntos de apoyo durante el bloqueo marítimo a Cuba", apunta Bolívar.

"Más tarde, en 1965, igualmente jugó un papel protagónico en la invasión de Santo Domingo. Más adelante, en las invasiones a Granada (1983) y Panamá (1989), la base tuvo un papel, pero secundario", agrega el historiador.

La polémica de Vieques y el cierre de Roosevelt Roads

Gran parte de la importancia militar de Puerto Rico, en general, y de Roosevelt Roads, en particular, es que han servido de campo de entrenamiento.

En marzo de 1960, esta base naval acogió la que para entonces fue la mayor movilización militar aérea de EE.UU. en tiempos de paz, durante un ejercicio llamado "Big Slam/Puerto Pine", que implicó el traslado hasta allí de más de 20.000 soldados, más de 11.000 toneladas de equipos y más de 200 aviones de la Fuerza Aérea.

Pero en lo que realmente Roosevelt Roads tuvo un papel primordial fue como base de apoyo para los entrenamientos militares que las fuerzas estadounidenses realizaron durante décadas en la isla de Vieques.

A inicios de la década de 1940, las fuerzas estadounidenses expropiaron el 75% del territorio de esa isla, ubicada al sureste de la isla mayor de Puerto Rico, y usaron ese terreno como campo de entrenamiento, como un polígono de tiro con fuego real.

Allí, así como en la isla de Culebra, las fuerzas estadounidenses y las de sus aliados de la OTAN realizaban maniobras, probaban nuevo armamento y afinaban su puntería.

Según destaca Bolívar, las prácticas navales realizadas en Vieques fueron de gran utilidad para EE.UU. durante la guerra de Corea (1950-1953).