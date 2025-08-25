Rodrigo Paz, candidato presidencial de Bolivia: "Voy a retomar relaciones con Chile y EE.UU. para reactivar al país"

El candidato presidencial de la centroderecha boliviana, Rodrigo Paz Pereira, abordó el presente de la carrera de cara a la segunda vuelta en el país altiplánico y su postura en torno a la relación diplomática y comercial con Chile.

En diálogo con T13 Radio, Paz Pereira afirmó que “hemos ganado con una propuesta que se llama Capitalismo para Todos. El capitalismo como una estructura, una metodología de desarrollo social para tener vivienda, para tener alimento, para tener salud, educación, para tener seguridad ciudadana, para tener una lucha frontal contra la corrupción”.

“Así que ahí habría que ver ustedes con mayor expertise cómo nos definen, pero nosotros hemos entrado a un gran centro, hemos abierto, podríamos decir, en esos términos hacia la derecha, hacia la izquierda, y todo aquel que quería renovar”, dijo

“Bueno, que todo aquel quería cambiar 20 años de gobierno del MAS y dar prioridad a las personas y no al Estado, porque este es un Estado tranca que se ha consumido 115 mil millones de dólares en estos últimos 20 años, bueno, pues, entendieron que nosotros le vamos a dar prioridad a la economía de la gente y no a la economía del Estado”, explicó el candidato.

Consultado por la relación con Chile en un eventual Gobierno a su cargo, el aspirante de la centroderecha planteó que “me he recorrido todo lo que vendría a ser el litoral boliviano. He entrado desde Iquique, Arica y que eran parte del sector peruano, pero he hecho todo el viaje, tres veces me he recorrido el litoral boliviano”.

“Yo creo que en Chile hay que retomar relaciones, y lo digo abiertamente porque Evo Morales ya perdió cualquier proceso en La Haya de reivindicar el mar. Eso es irreversible por el ámbito judicial. No es que uno no quisiera, porque la verdad que añoramos el tema del mar", indicó.

"Y el caso de Arce, perdió el debate o la confrontación jurídica con Chile en el tema del Silala, quedó como un 50-50 el río que conecta en frontera con Chile”, añadió.

“Entonces, si estos temas están de esa forma jurídicamente, yo creo que hay que dejarnos de ciertas tonterías, entrar al ámbito de un fortalecimiento de relación con Chile, que es real, aunque no esté en papeles diplomáticamente hablando. Es real la vinculación comercial, familias enteras se van para Chile y vuelven, yo me las encuentro en la ruta", declaró el candidato.

"Yo voy a reabrir las relaciones con Chile, voy a reabrir las relaciones con los Estados Unidos, voy a reabrir relaciones con todo aquel que sea un buen socio, para que Bolivia se reactive y la gente tenga empleo, trabajo y una vida digna en la patria”, afirmó Paz Pereira.

En ese sentido, comentó que “lo del mar es un tema que está, y los chilenos tienen que entender, está en nuestro espíritu. Pero el espíritu también tiene que dar de comer. Y eso significa cambiar las relaciones con Chile y generar una dinámica económica diferente, pero además para luchar con todo contra eso que hay en la frontera de ilegalidad, de contrabando, de narcotráfico, de trata de personas”.

“Hay que tratarlo abiertamente, porque eso es lo que ocurre y hay gente que está sufriendo, hay gente que es parte de la extorsión y creo que eso, más allá de los diferendos que tenemos con Chile, tenemos que tratar las realidades actuales. La historia no da de comer, y lo que tenemos que hacer es en presente y futuro generar unas nuevas relaciones. Bolivia tiene un interés enorme en llegar al APEC, a todo lo que es el mercado del Pacífico”, finalizó el candidato de la centroderecha.

PURANOTICIA