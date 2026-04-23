Roberto Sánchez se consolida en el segundo lugar y se perfila para el balotaje contra Fujimori

La carrera por la presidencia del Perú entra en su etapa de definiciones. Según los últimos datos oficiales procesados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato de izquierda Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se posiciona como el contendiente que enfrentará a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta electoral.

EL ESTADO DEL ESCRUTINIO

Con el 94,5% de las actas contabilizadas, el panorama de los tres primeros lugares se divide de la siguiente manera:

Keiko Fujimori: Lidera la votación con el 17% (2.714.304 votos).

Roberto Sánchez: Se ubica en segundo puesto con poco más del 12% (1.915.231 votos).

Rafael López Aliaga: Ocupa la tercera posición con el 11,9% (1.896.453 votos).

Actualmente, Sánchez mantiene una ventaja de aproximadamente 19.000 votos sobre López Aliaga. Aunque la ONPE ya procesó el 100% de las actas, existe un 5,57% de actas observadas que han sido derivadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) debido a incidencias o inconsistencias. La resolución de estos votos será determinante para cerrar el cómputo final.

CRISIS INSTITUCIONAL EN LA ONPE

El proceso electoral se ha visto empañado por una crisis administrativa y judicial. Este martes, Piero Corvetto renunció a la jefatura de la ONPE argumentando "problemas técnicos y operativos" que impidieron votar a cerca de 60.000 ciudadanos el pasado 12 de abril.

La situación se agravó este miércoles, luego de que la Fiscalía solicitara la detención preventiva de Corvetto en el marco de las investigaciones por las irregularidades registradas durante la jornada.

PRÓXIMOS PASOS

Bernardo Pachas, quien asumió la jefatura interina del organismo electoral, aclaró que la cifra definitiva dependerá de la transición de actas "procesadas" a "computadas" una vez que los jurados resuelvan las observaciones. Se espera que los resultados oficiales de la elección presidencial se den a conocer este viernes 24 de abril.

PURANOTICIA