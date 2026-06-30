Roberto Sánchez recurrirá a la CIDH tras perder las elecciones presidenciales en Perú

El candidato de izquierda Roberto Sánchez, declarado perdedor en las elecciones presidenciales de Perú, anunció que recurrirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por "grave afectación al proceso electoral".

Este lunes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) declaró vencedora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada el pasado 21 de junio, a la derechista Keiko Fujimori con el 50,135% de los votos, una vez alcanzado el 100% del escrutinio.

En tanto, Sánchez, quien obtuvo un 49,865% de los votos, confirmó que presentará un recurso ante la CIDH, algo que anteriormente ya había contemplado llevar a cabo.

"Presentaremos un recurso ante la CIDH. Estamos convencidos de la grave afectación al proceso electoral y, a la intangibilidad de la normativa electoral al cambiar las reglas de juego en la segunda vuelta en las elecciones efectuadas por las oficinas consulares", anunció en un mensaje publicado en redes sociales, agregando tener "el derecho legal y legítimo de acudir a esta instancia".

En tanto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará, como máximo, el 3 de julio.

Tras la proclamación, el siguiente paso será la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa. Burneo apuntó que la ceremonia se llevará a cabo el 15 de julio a mediodía en el Teatro Nacional. Con ese acto protocolario, el JNE reconocerá formalmente a las nuevas autoridades que asumirán el Gobierno del país durante el periodo constitucional 2026-2031.

Además, Burneo se refirió además a las denuncias de fraude formuladas por la oposición y ha subrayado que no existe evidencia que respalde esas acusaciones.

Finalmente, recordó que cualquier solicitud de nulidad debe cumplir los requisitos establecidos por la legislación electoral y estar sustentado con pruebas.

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